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साइकिल को बनाया वॉशिंग मशीन, बिना बिजली धड़ाधड़ धुलते हैं कपड़े... 14 साल की बच्ची का गजब इनोवेशन

आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. 14 साल की एक बच्ची ने हाथों से कपड़े धोने की परेशानी दूर करने के लिए साइकिल से एक खास वॉशिंग मशीन तैयार की. जानें पूरी कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 01, 2026, 03:29 PM IST

साइकिल को बनाया वॉशिंग मशीन, बिना बिजली धड़ाधड़ धुलते हैं कपड़े... 14 साल की बच्ची का गजब इनोवेशन

रम्या जोस की सफलता की कहानी. (Image Credit: nif.org)

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भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. केरल की 14 साल की स्टूडेंट रम्या जोस का इनोवेशन इसका जीता-जागता उदाहरण है. उन्होंने पैडल-पावर्ड वाशिंग कम एक्सरसाइज मशीन बनाई है. सिर्फ 2,000 रुपये की लागत में तैयार इस इको-फ्रेंडली मशीन की खासियत यह है कि यह बिना बिजली के चलती है और कपड़े धोने के साथ-साथ शरीर की कसरत भी कराती है. इस अनोखी वॉशिंग मशीन की तारीफ देशभर में हो रही है. 

हाथों से कपड़े धोते-धोते आया इतना इनोवेटिव आइडिया

जिंदगी की कठिन परिस्थितियों से रम्या के दिमाग में इस इनोवेशन का आइडिया आया. दसवीं कक्षा में पढ़ते समय उन्हें स्कूल आने-जाने में हर दिन 4 घंटे का समय लगता था. उन्हें तीन बसे बदलनी पड़ती थी. इन सबके बीच उनकी मां की तबीयत हो गई और उनके पिता का भी कैंसर का इलाज चल रहा था. ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उन्हें और उनकी जुड़वां बहन सौम्या को संभालनी पड़ती थी.

हाथ से कपड़े धोना दोनों बहनों के लिए परेशानी का सबब बन गया था. पढ़ाई, आने-जाने में खर्च होने वाले समय और घरेलू कामों के बीच समय की भारी कमी को देखते हुए रम्या ने कपड़े धोने के काम को आसान बनाने के बारे में सोचा. रम्या के पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री भी नहीं थी. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाशिंग मशीन के मैकेनिज्म का गहराई से निरीक्षण किया. उन्हें समझ आया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का आधार ड्रम का रोटेशनल मोशन है.

इस मैकेनिज्म से तैयार की सस्ती वॉशिंग मशीन

उन्होंने सोचा कि अगर एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्रम को घुमा सकता है तो साइकिल का पैडल और चेन भी ये काम कर सकती है. उन्होंने एक स्केच तैयार किया जिसमें एल्युमिनियम के आवरण के अंदर लोहे की जाली से बना हुआ ड्रम रखा गया. उनके पिता ने एक लोकल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के मैकेनिकों की मदद से इस डिजाइन को असली में बनाया. 

यह मशीन बेहद काम की निकली. लोहे के ड्रम में कपड़े, पानी और डिटर्जेंट डालकर 10 मिनट भिगोने के बाद केवल 3 से 4 मिनट तक पैडल चलाना होता है. इससे ड्रम तेजी से घूमता है और कपड़े साफ हो जाते हैं. गंदा पानी निकालने के बाद दोबारा साफ पानी भरकर कपड़ों को खंगालना पड़ता है. आखिर में पानी निकालकर ड्रम को पैडल से तेजी से घुमाने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़े 80 फीसदी तक सूख भी जाते हैं. इस तकनीक में किसी तरह बिजली की जरूरत नहीं पड़ती. 

शुरू में संदेह करने वाले लोगों को बाद में हुआ गर्व

शुरुआत में परिवार के साथ-साथ दोस्तों को भी इस इनोवेशन पर संदेह था. रम्या की मां का मानना था कि इन सबसे बच्चियों का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है. वहीं, पिता का कहना था कि हाथों से कपड़े धोना ज्यादा प्रैक्टिकल है. लेकिन जब मशीन बनकर तैयार हुई और उन्होंने इसका काम देखा तो सभी को रम्या पर गर्व होने लगा. अब आसपास के लोग रम्या को छोटी साइंटिस्ट कहते हैं और लोकल चर्च से उन्हें अपने काम के लिए सम्मान भी मिल चुका है. 

रम्या के इस इनोवेशन को नेशनल लेवल पर पहचान भी मिल चुकी है. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इसे अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है और इसे पेटेंट भी किया जा चुका है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर सही सोच और दृढ़ निश्चय हो तो साइकिल के साधारण पुर्जों से भी समाज के लिए उपयोगी सामान बनाया जा सकता है.
 

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