BHU में प्रिंसिपल से लेकर शिक्षकों तक की बंपर भर्तियां, ₹78,800 तक मिलेगी सैलरी

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के लिए कुल 55 भर्तियों का ऐलान किया है. यहां जानें डिटेल्स...

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के लिए कुल 55 भर्तियों का ऐलान किया है. प्रिंसिपल का अधिकतम वेतन 78,800 रुपये प्रति माह तक हो सकता है. इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने हैं जिसकी अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 निर्धारित है और आवेदन की हार्ड कॉपी 10 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी.

फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को खुद अटेस्ट करके एक लिफाफे में रखें और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस पते पर भेजें- Registrar (Recruitment and Evaluation Cell), Holkar House, Banaras Hindu University, Varanasi-221005.

BHU Recruitment 2025 कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षिक योग्यता: प्रिंसिपल पद के लिए आवेदकों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएट, बी.एड और किसी सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य या पीजीटी के रूप में अनुभव होना आवश्यक है. पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में पीजी उपाधि (50% अंक) या एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से एकीकृत एमएससी पाठ्यक्रम के साथ बी.एड की डिग्री आवश्यक है.

टीजीटी पदों के लिए आवेदन करने हेतु संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, साथ ही बी.एड और सीटीईटी पास होना अनिवार्य है. पीआरटी पदों के लिए आपके पास 12वीं कक्षा में 50% अंक डी.एल.एड या बी.एल.एड या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा और सीटीईटी पास होना आवश्यक है. सीटीईटी के बिना टीजीटी और पीआरटी पदों पर प्रवेश संभव नहीं है.

आयु सीमा: प्रिंसिपल के लिए आयु सीमा 35 से 55 वर्ष के बीच है. पीजीटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, टीजीटी के लिए 35 वर्ष और पीआरटी के लिए 30 वर्ष है. भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को आयु में छूट दी जाएगी.

BHU Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

शुरुआत में आवेदकों के आवेदन और पात्रता मानदंडों की समीक्षा की जाएगी. यदि आवश्यक हो तो एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका पाठ्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा. इसके बाद एक प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू होगा. आखिर में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा.

BHU Recruitment 2025 आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1 – सबसे पहले आधिकारिक बीएचयू भर्ती वेबसाइट bhu.ac.in/rac पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 2 - रजिस्ट्रेशन के समय जनरेट किए यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें और फॉर्म भरें.

स्टेप 3 – अपना फोटो, हस्ताक्षर और सभी प्रमाण पत्र स्कैन करें और अपलोड करें.

स्टेप 4 – यदि आप सामान्य, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं तो आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.

स्टेप 5 – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों और महिलाओं को शुल्क से छूट दी गई है.

BHU Recruitment 2025 वेतन विवरण

वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुसार होगा. प्रिंसिपल को लेवल 12 पर 78,800 रुपये, पीजीटी को लेवल 8 पर 47,600 रुपये, टीजीटी को लेवल 7 पर 44,900 रुपये और पीआरटी को लेवल 6 पर 35,400 रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्हें डीए, एचआरए, मेडिकल पे और बच्चों की फीस माफी सहित बीएचयू के सभी नियमित भत्ते भी मिलेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.