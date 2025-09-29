BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड bfuhs.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक

Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, फरीदकोट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय, जगह और परीक्षा के दिन के लिए निर्देश जैसे अहम डिटेल्स शामिल होते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सावधानी से जांच करें.
यह भी पढ़ें- भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
- बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in या भर्ती पोर्टल पर जाएं.
- Admit Card/Hall Ticket सेक्शन पर जाएं. Staff Nurse Admit Card 2025 के लिंक पर जाएं.
- अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि एंटर करें और सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.
- परीक्षा के दिन के लिए अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना न भूलें.
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 का डायरेक्ट लिंक
उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एग्जाम सेंटर में एक वैलिड सरकारी फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी होगा. इसके अलावा उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया गया पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले जाना जरूरी होगा.
यह भी पढ़ें- जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30-45 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें. एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग सख्त वर्जित है. निरीक्षकों के निर्देशों का पालन करें और हॉल के अंदर अनुशासन बनाए रखें. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.
