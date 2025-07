बेंगलुरु की AI कंपनी ने निकाली 1 करोड़ की नौकरी, न CV की ज़रूरत न डिग्री की, करना होगा बस ये काम

बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है. नाम है Smallest AI. ये कंपनी 1 करोड़ का पैकेज ऑफर कर रही है. हैरानी की बात ये है कि कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना और कहां से पढ़े हैं. इतना ही नहीं इस नौकरी में अप्लाई करने के लिए आपको अपना रेज्यूमे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ये जॉब Smallest AI के फाउंडर सुदर्शन कामथ ने पोस्ट किया है.

यह वेकेंसी फुल स्टैक लीड के लिए है. टोटल CTC 1 करोड़ का होगा. इसमें बेस सैलरी के तौर पर 60 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं ESOPs के तौर पर 40 लाख दिए जाएंगे. ESOPs यानी एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान. इसके तहत कर्मचारियों को कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि चुने गए कैंडीडेट को 60 लाख सैलरी के तौर पर मिलेंगे और कंपनी के 40 लाख रुपये के स्टॉक्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ें- सैलरी और CTC में क्या अंतर होता है

इस नौकरी के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसे Next JS, Python, React JS लैग्वेजेस आती हों. कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से पढ़े हैं. इसके साथ ही आपको अप्लाई करते वक्त अपना सीवी भेजने की भी ज़रूरत नहीं है. अप्लाई करने के लिए 100 शब्दों में अपने बारे में लिखकर अपने काम की लिंक्स कंपनी को मेल पर भेजनी होगी. मेल आईडी है- info@smallest.ai, ईमेल का टाइटल होगा- Cracked Full Stack Lead.

Hiring a cracked full-stack lead at Smallest AI



Salary CTC - 1 Cr

Salary Base - 60 LPA

Salary ESOPs - 40 LPA

Joining - Immediate

Location - Bangalore (Indiranagar)

Experience - 4-5 years minimum

Languages - Next JS, Python, React JS

Work from Office - 5 days a week (slightly…