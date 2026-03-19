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GATE 2026 Result से पहले देखें देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट, मिल गया एडमिशन तो बन जाएगा करियर

GATE 2026 Result: आईआईटी गुवाहाटी आज GATE 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है. ऐसे में देखें देश के टॉप 20 बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट जिसमें अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 19, 2026, 11:13 AM IST

GATE 2026 Result से पहले देखें देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट, मिल गया एडमिशन तो बन जाएगा करियर

Gate 2026 Result (Image Credit: Canva)

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GATE 2026 Result: आईआईटी गुवाहाटी आज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है. मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की पहले ही जारी कर दी गई है. जो स्टूडेंट्स गेट 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार अपने इनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके GOAPS पोर्टल के माध्यम से अपना स्कोर देख सकेंगे. 

हजारों उम्मीदवार गेट 2026 रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. इस परीक्षा को पास करने से भारत के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन का रास्ता साफ हो जाता है. इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का बेहतरीन माहौल और मजबूत करियर की संभावनाएं होती हैं. ऐसे में आज हम आपको भारत के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएंगे जहां गेट का रिजल्ट जारी होने के बाद आप पढ़ाई का विचार कर सकते हैं. यह रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 पर आधारित है.

रैंक नाम स्कोर राज्य
1 आईआईटी मद्रास 88.72 तमिलनाडु
2 आईआईटी दिल्ली 85.74 दिल्ली
3 आईआईटी बॉम्बे 83.65 महाराष्ट्र
4 आईआईटी कानपुर 81.82 उत्तर प्रदेश
5 आईआईटी खड़गपुर 78.69 पश्चिम बंगाल
6 आईआईटी रुड़की 75.44 उत्तराखंड
7 आईआईटी हैदराबाद 72.31 तेलंगाना
8 आईआईटी गुवाहाटी 72.24 असम
9 आईआईटी, तिरुचिरापल्ली 68.14 तमिलनाडु
10 आईआईटी बीएचयू 67.24 उत्तर प्रदेश
11 BITS पिलानी 67.02 राजस्थान
12 आईआईटी इंदौर 66.65 मध्य प्रदेश
13 आईआईटी राउरकेला  66.62 ओडिशा
14 एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 65.83 तमिलनाडु
15 इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स 65.37 झारखंड
16 वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 65.25 तमिलनाडु
17 आईआईटी कर्नाटक, सूरतकल 64.59 कर्नाटक
18

जादवपुर यूनिवर्सिटी

 64.54 पश्चिम बंगाल
19 आईआईटी पटना 64.52 बिहार
20 अन्ना यूनिवर्सिटी 63.51 तमिलनाडु


GATE 2026 Result: कैसे चेक करें रिजल्ट?

एक बार आईआईटी गुवाहाटी के गेट 2026 का रिजल्ट जारी करने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं- 
-  ऑफिशियल पोर्टल gate2026.iitg.ac.in या goaps.iitg.ac.in पर जाएं.
-  GOAPS उम्मीदवार लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और यहां पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर एंटर करें.
- अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए आपको GATE 2026 Result के लिंक को सिलेक्ट करें.
- रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल करके सुरक्षित कर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे GATE 2026 प्रक्रिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर से चेक करते रहें. 

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