BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक

BBMKU Result 2025: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी (BBMKU), धनबाद ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने बी.एड, एम.एड, एमए, यूजी सेमेस्टर V, FYUGP, पीजी सेमेस्टर I, पीजी सेमेस्टर IV और FYUGP सेमेस्टर VI के नतीजों की घोषणा कर दी है. जिन स्टूडेंट्स ने इन कोर्स की परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट bbmku.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

BBMKU Result 2025 कैसे करें चेक?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bbmku.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर BBMKU Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- नये पेज पर जरूरी लॉगइन डिटेल्स डालकर एंटर करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें.

BBMKU Result 2025 को चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

अपने रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स के लिए ऑफिशियल बीबीएमकेयू पोर्टल ही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट की पुष्टि केवल bbmku.ac.in के माध्यम से करें और इसकी एक कॉपी अपने पास जरूर सेव रख लें.

