Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

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बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट बनने का मौका लाया है. चयनित उम्मीदवारों को 93,960 रुपये तक सैलरी के साथ दूसरी सुविधाएं मिल सकती हैं. जानें डिटेल्स...
Bank of Baroda Recruitment 2026: अगर आप सरकारी बैंक में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलर बेसिस पर 1,100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती दो पदों वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट-कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए की जानी है.
इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और उम्मीदवार 24 सितंबर तक निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं. बैंक के उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन की आखिरी तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भर्ती उन लोगों के लिए खुली है जो देशभर में कहीं भी सर्विस करने के लिए तैयार हों.
इस भर्ती के तहत दो डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुल 1,100 वैकेंसी का ऐलान किया गया है. वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस में वेल्थ एग्जीक्यूटिव के लिए कुल 1000 पद हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 22 से 32 साल के बीच होनी चाहिए.
कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट में क्रेडिट एनालिस्ट C&IC के लिए कुल 100 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए. बैंक ने कहा कि वैकेंसी की संख्या में जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है.
वेल्थ एग्जीक्यूटिव के पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उनके पास नीचे बताए गए किसी सर्टिफिकेट में से एक होना चाहिए-
2 साल के फुल-टाइम मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, फाइनेंस-मार्केटिंग या बैंकिंग में एमबीए की डिग्री वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी सरकारी, प्राइवेट या विदेशी बैंक या सिक्योरिटी फर्म, असेट मैनेजमेंट कंपनी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में वेल्थ प्रोडक्ट्स में सेल्स का 2 साल का अनुभव होना चाहिए.
क्रेडिट एनालिस्ट- C&IC पदों के लिए उम्मीदवार के पास चार्टेड अकाउंटेंट क्वॉलिफिकेशन के साथ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कम से कम एक साल बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. कॉरपोरेट क्रेडिट में अनुभव को वरीयता दी जाएगी.
सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये के साथ पेमेंट गेटवे चार्ज का भुगतान करना होगा. एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व-कर्मचारी और महिला उम्मीदवारों को 175 रुपये के साथ पेमेंट गेटवे चार्ज क भुगतान करना होगा. यह फीस नॉन रिफंडेबल है और इसका पेमेंट उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही करना होगा.
वेल्थ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चयनित उम्मीदवारों को 48,480 से लेकर 85,920 रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर मिलेंगे. वहीं, क्रेडिट एनालिस्ट- C&IC पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर मिलेंगे. बेसिक सैलरी के अलावा बैंक की पॉलिसी और दूसरे बैंकिंग सेक्टर नियमों के मुताबिक, उम्मीदवारों को कई दूसरे अलाउंस और सुविधाएं भी मिलेंगी.
उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं. फिर वे जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद उन्हें ध्यान से अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा और अपनी तस्वीर, साइन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत होगी. आवेदन शुल्क का भुगजान करने के बाद वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे.
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