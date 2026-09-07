FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

संजय दत्त ने मंच पर मराठी बोलने से क्यों किया इंकार? बदले में सुना दिया 6 साल यरवदा जेल में रहने का किस्सा, देखें वीडियो

संजय दत्त ने मंच पर मराठी बोलने से क्यों किया इंकार? बदले में सुना दिया 6 साल यरवदा जेल में रहने का किस्सा, देखें वीडियो

Gold Silver Price: हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, जानें आज क्या हैं सोना-चांदी के भाव

Gold Silver Price: हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, जानें आज क्या हैं सोना-चांदी के भाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट बनने का मौका लाया है. चयनित उम्मीदवारों को 93,960 रुपये तक सैलरी के साथ दूसरी सुविधाएं मिल सकती हैं. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 07, 2026, 11:30 AM IST

Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

Bank of Baroda में बंपर भर्तियां. (Image Credit: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 1,100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
  • वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर होना है उम्मीदवारों का सिलेक्शन
  • इन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ निर्धारित एक्सपीरियंस होना भी जरूरी
  • बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे आवेदन

Bank of Baroda Recruitment 2026: अगर आप सरकारी बैंक में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलर बेसिस पर 1,100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती दो पदों वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट-कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए की जानी है. 

इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और उम्मीदवार 24 सितंबर तक निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं. बैंक के उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन की आखिरी तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भर्ती उन लोगों के लिए खुली है जो देशभर में कहीं भी सर्विस करने के लिए तैयार हों. 

Bank of Baroda Recruitment 2026: किस पद के लिए कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती के तहत दो डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुल 1,100 वैकेंसी का ऐलान किया गया है. वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस में वेल्थ एग्जीक्यूटिव के लिए कुल 1000 पद हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 22 से 32 साल के बीच होनी चाहिए.

कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट में क्रेडिट एनालिस्ट C&IC के लिए कुल 100 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए. बैंक ने कहा कि वैकेंसी की संख्या में जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है. 

Bank of Baroda Recruitment 2026: क्या होनी चाहिए योग्यता?

वेल्थ एग्जीक्यूटिव के पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उनके पास नीचे बताए गए किसी सर्टिफिकेट में से एक होना चाहिए-

  • - इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से IC28 
  • - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (NISM) सीरीज V-A म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन
  • - NISM सीरीज XXI-A- पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस (PMS) डिस्ट्रिब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन
  • - NISM सीरीज V-D- म्यूचुअल फंड स्पेशलाइज्ड इंवेस्टमेंट फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन

2 साल के फुल-टाइम मैनेजमेंट में  पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, फाइनेंस-मार्केटिंग या बैंकिंग में एमबीए की डिग्री वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी.  इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी सरकारी, प्राइवेट या विदेशी बैंक या सिक्योरिटी फर्म, असेट मैनेजमेंट कंपनी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में वेल्थ प्रोडक्ट्स में सेल्स का 2 साल का अनुभव होना चाहिए. 

क्रेडिट एनालिस्ट- C&IC पदों के लिए उम्मीदवार के पास चार्टेड अकाउंटेंट क्वॉलिफिकेशन के साथ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कम से कम एक साल बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. कॉरपोरेट क्रेडिट में अनुभव को वरीयता दी जाएगी. 

Bank of Baroda Recruitment 2026: कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये के साथ पेमेंट गेटवे चार्ज का भुगतान करना होगा. एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व-कर्मचारी और महिला उम्मीदवारों को 175 रुपये के साथ पेमेंट गेटवे चार्ज क भुगतान करना होगा. यह फीस नॉन रिफंडेबल है और इसका पेमेंट उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही करना होगा.

Bank of Baroda Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

वेल्थ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चयनित उम्मीदवारों को 48,480 से लेकर 85,920 रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर मिलेंगे. वहीं, क्रेडिट एनालिस्ट- C&IC पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर मिलेंगे. बेसिक सैलरी के अलावा बैंक की पॉलिसी और दूसरे बैंकिंग सेक्टर नियमों के मुताबिक, उम्मीदवारों को कई दूसरे अलाउंस और सुविधाएं भी मिलेंगी.

Bank of Baroda Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं. फिर वे जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद उन्हें ध्यान से अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा और अपनी तस्वीर, साइन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत होगी. आवेदन शुल्क का भुगजान करने के बाद वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement