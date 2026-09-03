FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gold Silver Price: बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

चलना-फिरना दूभर फिर भी नहीं मानी हार... ऑटो चालक के दिव्यांग बेटे का कमाल, आईआईटी मद्रास में ऐसे बनाई जगह

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी और सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे 17 साल के जे संतोष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है. जानें कैसे उन्होंने आईआईटी मद्रास में बनाई अपनी जगह...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 03, 2026, 11:26 AM IST

चलना-फिरना दूभर फिर भी नहीं मानी हार... ऑटो चालक के दिव्यांग बेटे का कमाल, आईआईटी मद्रास में ऐसे बनाई जगह

जे संतोष ने बीमारी से नहीं मानी हार, आईआईटी मद्रास में जगह की पक्की. (Image Credit: IIT Madras)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जिंदगी में अक्सर छोटी सी परेशानी आते ही लोग हिम्मत हार बैठते हैं. लेकिन स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी और सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे 17 साल के जे संतोष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है. स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है, जो शरीर के मोटर न्यूरॉन्स पर असर डालती है. इससे मांसपेशियां बेहद कमजोर हो जाती हैं और इंसान का चलना-फिरना और खुद से बैठ पाना भी कठिन हो जाता है. 

आईआईटी मद्रास के खास कोर्स में संतोष को मिला दाखिला

उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद संतोष ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज आईआईटी मद्रास में एडमिशन हासिल कर लिया है. संतोष अब आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस एंड एप्लिकेशंस में 4 साल के ऑनलाइन बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करेंगे. 

पिछले साल स्कूल की तरफ से आयोजित आईआईटी मद्रास की एक ट्रिप छूट जाने के बाद उन्होंने ठान लिया था कि वे इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे. संतोष ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर दूसरे प्रयास में इसके क्वालिफायर एग्जाम को पास कर लिया. वे अपनी पूरी क्लास से इस बीएस प्रोग्राम में जगह बनाने वाले एकमात्र स्टूडेंट हैं.

ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं पिता

संतोष के पिता ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर चलाते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले संतोष के लिए आईआईटी मद्रास में एडमिशन पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है. उन्हें इस प्रोग्राम की जानकारी टीएन वॉलंटियर्स नाम के एनजीओ से मिली थी. अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा कोर्स चुना, जिसकी पढ़ाई घर बैठे ही पूरी की जा सके. 

आईआईटी-एम फॉर ऑल पहल के तहत इस एनजीओ ने संतोष को शुरुआती चरणों में व्यक्तिगत सहायता और एआई की ट्रेनिंग दी है. इसके साथ ही एनजीओ उनके पहले साल की ट्यूशन फीस का खर्च भी उठा रहा है. संतोष के जज्बे को सलाम करते हुए आईआईटी मद्रास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनकी कहानी शेयर की है. 

आईआईटी मद्रास ने शेयर की सफलता की कहानी

आईआईटी मद्रास ने लिखा कि सपने हमेशा आसान रास्तों से पूरे नहीं होते, लेकिन मजबूत इरादे आपको मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं. संतोष आईआईटी मद्रास से यह खास कोर्स पूरा करने के बाद आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं. उनकी यह सफलता साबित करती है कि अगर इंसान के पास दृढ़ इच्छाशक्ति और सच्ची लगन हो, तो कोई भी बीमारी या मजबूरी उसकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement