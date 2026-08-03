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Indian Students ध्यान दें! विदेश में हायर स्टडीज के लिए तैयार रखें ये कागजात, वरना अटक जाएगा सपना

अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए पात्रता मानदंडों को समझ लेना बेहद जरूरी है. जानें आखिर किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 03, 2026, 11:09 AM IST

Indian Students ध्यान दें! विदेश में हायर स्टडीज के लिए तैयार रखें ये कागजात, वरना अटक जाएगा सपना

विदेशी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने से पहले किन बातें का रखें ध्यान? (Image Credit: Pixabay)

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भारत के कई स्टूडेंट्स बचपन से ही विदेश में पढ़ाई का सपना देखते हैं. अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में हायर स्टडीज के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं. लेकिन हर स्टूडेंट विदेशी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाता. 

अगर आप भी आने वाले समय में विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और वीजा अथॉरिटी के पात्रता मानदंडों के बारे में आपको जरूर समझ लेना चाहिए. हर देश और यूनिवर्सिटी के हिसाब से पात्रता मानदंड बदल सकते हैं, लेकिन विदेशी इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करने की बुनियादी शर्तें एक जैसी ही रहती हैं.

विदेश से हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले वहां के एकेडमिक पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी होता है. अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार के पास दसवीं और 12वीं में बढ़िया मार्क्स होने चाहिए. वहीं, जो स्टूडेंट्स पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बैचलर्स की डिग्री जरूरी मार्क्स के साथ होनी चाहिए. 

कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की डिमांड रखती हैं. इसके लिए उम्मीदवार को IELTS, TOEFL, PTE एकेडमिक या डूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट पास करना जरूरी होता है. इन टेस्ट के स्कोर विदेशी इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए मान्य होते हैं. वहीं, अगर स्टूडेंट की पढ़ाई का मीडियम पहले से ही इंग्लिश रहा है तो कुछ यूनिवर्सिटी इन टेस्ट के स्कोर्स की मांग नहीं रखतीं. 

यह भी पढ़ें- विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

विदेश में पढ़ाई के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

विदेश में पढ़ाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ खास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है-

  • - एकेडमिक मार्कशीट
  • - वैलिड पासपोर्ट
  • - स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (SOP)
  • - लेटर ऑफ रिकमेंडेशन
  • - अपडेट की हुई सीवी या रिज्यूमे

स्टेटमेंट ऑफ पर्पज  और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है?

स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उम्मीदवार यह लिखता है कि आखिर वह यह कोर्स क्यों करना चाहता है और उसका लक्ष्य क्या है. इस लेटर में उम्मीदवार की पढ़ाई, एक्सपीरियंस और भविष्य की योजनाओं के बारे में साफ-साफ लिखा होता है. इस लेटर से इंस्टीट्यूट को उम्मीदवार के हुनर और आगे बढ़ने के लगन के बारे में पता चलता है. 

वहीं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वह सिफारिश पत्र होता है जो स्टूडेंट के पुराने प्रोफेसर या प्रिंसिपल लिखते हैं. इसमें स्टूडेंट के काम, उसके व्यवहार और क्वॉलिटीज के बारे में बताया जाता है. इस लेटर से स्टूडेंट के आवेदन पर भरोसा बढ़ता है क्योंकि उनका कोई पहले से जानकर उनके बारे में अच्छी बातें लिखता है.

स्टूडेंट्स को यह भी प्रूफ देना होता है कि वे अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने के लिए सक्षम है. स्टूडेंट्स एडमिशन या स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जरूरी होगा है. 

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