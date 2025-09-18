इंजीनियर पर छाया 30 की उम्र में IAS-PCS बनने का जुनून, एक-दो नहीं पास कीं 7 परीक्षाएं

पंकज यादव की इस कहानी को उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो सोचते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बूढ़े या बहुत व्यस्त हो गए हैं. जानें कैसे 30 के बाद उन्होंने शुरू की तैयारी और हासिल किया खास मुकाम...

कभी-कभी जिंदगी की सबसे अहम सफर एक चुनौती से शुरू होता है. पंकज यादव के लिए इसकी शुरुआत तब हुई जब वह स्कूल की परीक्षा में तीन विषयों में फेल हो गए. उनके शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने उनसे कहा कि पंकज अगर तुम 60% नंबर ले आओगे तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर पाओगे. पंकज ने आहत होने के बजाय उन शब्दों को एक चुनौती की तरह लिया.

पंकज ने ठान लिया कि वह कुछ करके दिखाएंगे. उन्होंने अपने पिता के दुकान के स्टोरेज रूम में पढ़ाई की जगह बनाई. वह वहां दिन-रात पढ़ा करते थे. उनके पिता ने भी उनसे वादा किया कि अगर वह 60 फीसदी नंबर ले आए तो उन्हें उपहार में क्रिकेट किट मिलेगी. जब नतीजे आए तो उन्हें न सिर्फ़ 60% अंक मिले बल्कि उन्होंने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया और ट्यूशन पढ़ने वाले लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन उठा रहे थे मोटी सैलरी

इस घटना ने उनके जीवन में काफी कुछ बदल दिया. इससे उन्हें अहसास हुआ कि उनकी पृष्ठभूमि उनके भविष्य को सीमित नहीं कर सकती. सालों बाद पंकज एक सफल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए और एक बड़ी कंपनी में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी भी कर रहे थे. उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था. कुल मिलाकर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी.

30 साल की उम्र में उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है. अपनी जड़ों और उत्तर प्रदेश और बिहार में सिविल सेवा की प्रतिष्ठा को याद करते हुए उन्होंने सरकारी परीक्षाएं देने का फैसला किया. उनके दोस्त उन्हें पागल समझन लगे थे और उन्हें समझाने लगे कि 30 साल की उम्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन करियर क्यों छोड़ रहे हो?

नौकरी के साथ तैयारी कर पास कीं 7 परीक्षाएं

लेकिन पंकज ने अपनी नौकरी के साथ ही अपनी तैयारी भी शुरू कर दी. यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले प्रयास में वे असफल रहे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. खास बात यह है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि सात अलग-अलग राज्य की सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग क्लास, मॉक टेस्ट या लेखन अभ्यास के पास कीं.

उनकी सफलता का राज एकाग्रता और अनुशासन था. वे सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहते थे. उनका मानना ​​था कि अगर आपमें जुनून है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. आज पंकज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं जो सोचते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बूढ़े या बहुत व्यस्त हो गए हैं.

