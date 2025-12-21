FacebookTwitterYoutubeInstagram
Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

एजुकेशन

कहीं आप फर्जी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे? UGC ने दी फेक इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट

यूजीसी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के कई इंस्टीट्यूट को फर्जी बताया है और स्टूडेंट्स को यहां एडमिशन लेने से मना किया है, आगे देखें फेक यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 21, 2025, 10:38 AM IST

कहीं आप फर्जी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे? UGC ने दी फेक इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट

UGC (File Photo)

यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर तीन नए संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया है. महाराष्ट्र की नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ, कर्नाटक की सर्व भारतीय शिक्षा पीठ और दिल्ली की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन को 'फर्जी' घोषित किया गया है. यूजीसी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को इन संस्थानों में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है क्योंकि इन संस्थानों से मिली कोई भी डिग्री या डिप्लोमा उच्च शिक्षा/सरकारी रोजगार के लिए मान्य नहीं होगा.

महाराष्ट्र का नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ है फर्जी

यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया, 'यूजीसी के संज्ञान में आया है कि महाराष्ट्र के जिला सोलापुर का नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए डिग्री प्रदान कर रहा है. यूजीसी ने इसका नाम फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में शामिल किया है. यह सूचित किया जाता है कि नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ को न तो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ)/धारा 3 के तहत यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और न ही यह एआईसीटीई या किसी दूसरे वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित है.'

कर्नाटक का सर्व भारतीय शिक्षा पीठ है फर्जी

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया, 'कर्नाटक का सर्व भारतीय शिक्षा पीठ यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए डिग्री प्रदान कर रहा है. यूजीसी ने इसका नाम फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया है. यह सूचित किया जाता है कि सर्व भारतीय शिक्षा पीठ को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ)/धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही एआईसीटीई या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित है इसलिए यह किसी भी प्रकार की डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का हकदार नहीं है.' 

दिल्ली का एनआईएमएस है फर्जी

इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया, 'नई दिल्ली के जनकपुरी में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जिसे अब एनआईएमएस कहा जाता है, यह भी न तो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ)/धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी प्रकार की डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है. इसका नाम यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है, जो यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस संस्थान द्वारा अब तक जारी की गई कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा/सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, बी 1/1, दूसरी मंजिल, जनकपुरी, नई दिल्ली किसी दूसरे विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत नहीं है.'

यूजीसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के स्वघोषित संस्थानों में प्रवेश लेने से छात्रों का करियर खतरे में पड़ सकता है इसलिए छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने से बचना चाहिए. इससे पहले यूजीसी ने बिना मंजूरी के संचालित हो रहे और खुद को विश्वविद्यालय बता रहे 22 संस्थानों की सूची जारी की थी. राज्यवार सूची के अनुसार दिल्ली में ऐसे संस्थानों की संख्या सबसे अधिक 10 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चार हैं. आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में दो-दो संस्थान हैं, जबकि महाराष्ट्र और पुडुचेरी में एक-एक संस्थान है.

