असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

एजुकेशन

एजुकेशन

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

अगर आप CTET 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव कर दिया है. यहां जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 28, 2025, 04:28 PM IST

CTET 2026

CTET 2026: सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव कर दिया है. ऑनलाइन आवेदन विंडो 27 नवंबर से खुल गई है और उम्मीदवार 18 दिसंबर 2025 तक सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि आवेदकों को आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान दोनों को 18 दिसंबर रात 11.59 बजे से पहले पूरा करना होगा.

CTET 2026 परीक्षा की तारीख और आवेदन शुल्क-

8 फरवरी- अवधि: 2.30 घंटे
पेपर 2- सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक
पेपर 1- दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक

पेपर 1 में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 150 अंक निर्धारित हैं. इसमें बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, गणित, पर्यावरण और भाषा 1 और 2 शामिल होंगे. सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा. पेपर 2 में भी 150 अंकों के 150 सवाल होंगे जिनमें गणित और सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान के बीच एक अतिरिक्त विकल्प होगा.

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, एससी/एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए सिंगल पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे.

CTET 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

सीटीईटी में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं एनसीटीई द्वारा अधिसूचित हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता जानने के लिए एनसीटीई की वेबसाइट https://ncte.gov.in देखें.

CTET 2026 कैसे करें आवेदन?

- ऑफिशियल वेबसाइट (ctet.nic.in) पर जाएं.
- Apply Online पर क्लिक करें.
- जरूरी डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
- ऑनलाइन भुगतान मोड का उपयोग करके शुल्क जमा करें और फॉर्म डाउनलोड करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट और महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

Read More

