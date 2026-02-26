FacebookTwitterYoutubeInstagram
जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी, T-20 वर्ल्ड कप: भारत Vs जिम्बाब्वे, T-20 WC: भारत पहले बल्लेबाजी करेगा

JEE Mains Session 2 के लिए कल से खुलेगी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें फॉर्म की किन चीजों में कर पाएंगे सुधार

चांदनी चौक की बदलेगी तस्वीर, अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें... CM रेखा गुप्ता की बड़ी योजना

होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

एजुकेशन

JEE Mains Session 2 के लिए कल से खुलेगी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें फॉर्म की किन चीजों में कर पाएंगे सुधार

NTA जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) 2026 सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 27 फरवरी को खोलेगा. जानें किन-किन चीजों को कर पाएंगे एडिट...

Jaya Pandey

Updated : Feb 26, 2026, 06:51 PM IST

JEE Mains Session 2

JEE Mains Session 2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) 2026 सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 27 फरवरी को खोलेगा. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही जेईई मेन सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया है, वे 28 फरवरी रात 11:50 बजे तक कुछ डिटेल्स को एडिट या सही कर सकेंगे. गलती में सुधार की सुविधा ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगी. यह मौका नए उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों को दिया जा रहा है जिन्होंने जेईई मेन 2026 सेशन 1 में भाग लिया था और बाद में सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया था. 

JEE Mains Session 2: कौन कर सकता है करेक्शन विंडो का इस्तेमाल?  

सुधार विंडो नीचे बताए गए उम्मीदवारों के लिए खुली है-
- जिन उम्मीदवारों ने नए आवेदकों के रूप में आवेदन किया है.
- जेईई मेन 2026 सेशन 2 के वे उम्मीदवार जो जेईई मेन 2026 सेशन 1 में शामिल हुए थे और सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया था.

हालांकि दोनों उम्मीदवारों के लिए एडिटिंग के फील्ड अलग-अलग होंगे.

JEE Mains Session 2: मौजूदा उम्मीदवार फॉर्म में क्या बदलाव कर सकते हैं?

जो छात्र 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच सेशन 1 के लिए रजिस्ट्ड हुए थे और बाद में 1 से 25 फरवरी 2026 के बीच सेशन 2 के लिए फिर से आवेदन किया, वे अपने फॉर्म में कुछ चुनिंदा डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं.

अगर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के अलावा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से किया गया है तो स्टूडेंट अपने चुने हुए विषय (पाठ्यक्रम), प्रश्न पत्र का माध्यम, पात्रता का राज्य कोड, पसंदीदा परीक्षा शहर (उपलब्ध विकल्पों में से), कक्षा 10 और 12 की शैक्षणिक जानकारी, लिंग, श्रेणी और पहचान प्रमाण पत्र संबंधी विवरण में संशोधन कर सकते हैं. शुल्क संबंधी संशोधन भी आवश्यकतानुसार किए जा सकेंगे. किए गए परिवर्तनों के आधार पर अतिरिक्त सुधार शुल्क लिया जा सकता है.

JEE Mains Session 2: सेशन 2 के नए उम्मीदवार क्या-क्या एडिट कर सकते हैं?

जो आवेदक 1 से 25 फरवरी के बीच केवल सेशन 2 के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध लागू होंगे. वे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी या वर्तमान पता, आपातकालीन संपर्क जानकारी या अपनी तस्वीर जैसी अहम कॉन्टेक्ट डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं कर सकते.

हालांकि वे अपना नाम या माता-पिता का नाम, शैक्षणिक विवरण, पात्रता का राज्य कोड, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप-श्रेणी या दिव्यांग स्थिति (अगर यूडीआईडी ​​पोर्टल के माध्यम से वेरिफाई नहीं है), हस्ताक्षर और चयनित विषय को अपडेट कर सकते हैं. पते में बदलाव से परीक्षा शहर और माध्यम के विकल्पों में संशोधन की अनुमति भी मिल सकती है. पहचान प्रमाण संबंधी विवरण केवल तभी एडिट किए जा सकते हैं जब पहले आधार कार्ड का इस्तेमाल न किया गया हो.

JEE Mains Session 2: करेक्शन विंडो बंद होने के बाद क्या होगा?

जेईई मेन 2026 सेशन 2 की करेक्शन विंडो बंद होने के बाद एनटीए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप और जेईई मेन 2026 सेशन 2 का एडमिट कार्ड जारी करेगा. इन डॉक्यूमेंट्स में परीक्षा की तारीख, टाइम टेबल और आवंटित परीक्षा शहर और केंद्र का उल्लेख होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी डिटेल्स को सावधानी से चेक करें और यात्रा की योजना पहले से बना लें. उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सावधानी से सुधार करना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख के बाद इसे एडिट करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

