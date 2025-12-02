Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

आज हम आपको बताएंगे कि एप्पल के नए एआई वाइस प्रेसिडेंट अमर सुब्रमण्य कितने पढ़े-लिखे हैं और एप्पल में उनकी क्या भूमिका होगी?

एप्पल ने अनुभवी एआई एक्सपर्ट अमर सुब्रमण्य को अपना नया एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया था. उन्होंने जॉन गियानंद्रिया की जगह ली है. कंपनी ने घोषणा की है कि सुब्रमण्य सॉफ्टवेयर चीफ क्रेग फेडेरिघी को रिपोर्ट करेंगे और एप्पल फाउंडेशन मॉडल, मशीन लर्निंग रिसर्च और एआई सुरक्षा एवं मूल्यांकन सहित कई प्रमुख फील्ड्स का नेतृत्व करेंगे.

कौन हैं अमर सुब्रमण्य?

अमर सुब्रमण्यन माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल में शामिल हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने एआई के कॉर्पोरेट वीपी के रूप में काम किया. इससे पहले उन्होंने गूगल में 16 साल बिताए थे जिसमें उन्होंने जेमिनी असिस्टेंट के इंजीनियरिंग चीफ के रूप में भी काम किया. अगर अमर के एजुकेशन क्लॉलिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई किया है. इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है.

ऐप्पल ने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च में उनका व्यापक अनुभव और उस रिसर्च को व्यावहारिक उत्पादों में बदलने का उनका अनुभव कंपनी को नई ऐप्पल इंटेलिजेंस क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा.

जॉन गियानंद्रिया कौन है?

जॉन गियानंद्रिया ने पहले गूगल में एआई और सर्च का नेतृत्व किया था और साल 2018 में वह सिरी को मजबूत करने और कंपनी की व्यापक एआई रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल में शामिल हुए थे. उन्होंने एप्पल की एआई और मशीन लर्निंग रणनीति में अहम भूमिका निभाई और एक विश्वस्तरीय टीम का निर्माण किया. इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण एआई तकनीकों के विकास और कार्यान्वयन में उनका नेतृत्व किया. यह टीम वर्तमान में ऐप्पल फाउंडेशन मॉडल्स, सर्च एंड नॉलेज, मशीन लर्निंग रिसर्च और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है. रॉयटर्स के अनुसार जियानंद्रिया 2026 में अपनी रिटायरमेंट तक एप्पल के सलाहकार के रूप में काम करेंगे.

