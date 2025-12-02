FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी का बयान- अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, सदन में बहस में बोलूंगा | संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बनी बात, किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग में विपक्षी नेता SIR पर बुधवार को चर्चा के लिए अड़े | लंदन से अचानक पाकिस्तान लौटे शहबाज शरीफ का कुछ पता नहीं, शहबाज लाहौर में कहां हैं कोई जानकारी नहीं, PM ऑफिस भी नहीं पहुंचे | इस्लामाबाद HC में किसी को एंट्री नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 

इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

Uranium in Delhi Groundwater: हवा ही नहीं, दिल्ली का पानी भी 'जहर'! भूजल में सामान्य से अधिक यूरेनियम का स्तर 

Uranium in Delhi Groundwater: हवा ही नहीं, दिल्ली का पानी भी 'जहर'! भूजल में सामान्य से अधिक यूरेनियम का स्तर

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

आज हम आपको बताएंगे कि एप्पल के नए एआई वाइस प्रेसिडेंट अमर सुब्रमण्य कितने पढ़े-लिखे हैं और एप्पल में उनकी क्या भूमिका होगी?

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 02, 2025, 11:50 AM IST

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

Aman Subramanya

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एप्पल ने अनुभवी एआई एक्सपर्ट अमर सुब्रमण्य को अपना नया एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया था. उन्होंने  जॉन गियानंद्रिया की जगह ली है. कंपनी ने घोषणा की है कि सुब्रमण्य सॉफ्टवेयर चीफ क्रेग फेडेरिघी को रिपोर्ट करेंगे और एप्पल फाउंडेशन मॉडल, मशीन लर्निंग रिसर्च और एआई सुरक्षा एवं मूल्यांकन सहित कई प्रमुख फील्ड्स का नेतृत्व करेंगे.

कौन हैं अमर सुब्रमण्य?

अमर सुब्रमण्यन माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल में शामिल हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने एआई के कॉर्पोरेट वीपी के रूप में काम किया. इससे पहले उन्होंने गूगल में 16 साल बिताए थे जिसमें उन्होंने जेमिनी असिस्टेंट के इंजीनियरिंग चीफ के रूप में भी काम किया. अगर अमर के एजुकेशन क्लॉलिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई किया है. इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है.

ऐप्पल ने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च में उनका व्यापक अनुभव और उस रिसर्च को व्यावहारिक उत्पादों में बदलने का उनका अनुभव कंपनी को नई ऐप्पल इंटेलिजेंस क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा.

जॉन गियानंद्रिया कौन है?

जॉन गियानंद्रिया ने पहले गूगल में एआई और सर्च का नेतृत्व किया था और साल 2018 में वह सिरी को मजबूत करने और कंपनी की व्यापक एआई रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल में शामिल हुए थे. उन्होंने एप्पल की एआई और मशीन लर्निंग रणनीति में अहम भूमिका निभाई और एक विश्वस्तरीय टीम का निर्माण किया. इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण एआई तकनीकों के विकास और कार्यान्वयन में उनका नेतृत्व किया. यह टीम वर्तमान में ऐप्पल फाउंडेशन मॉडल्स, सर्च एंड नॉलेज, मशीन लर्निंग रिसर्च और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है. रॉयटर्स के अनुसार जियानंद्रिया 2026 में अपनी रिटायरमेंट तक एप्पल के सलाहकार के रूप में काम करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भारत का सबसे पहला IIM कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना
भारत का सबसे पहला IIM कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement