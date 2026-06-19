NEET UG Re-Exam से पहले अलर्ट, जानें NTA की नई बायोमैट्रिक गाइडलाइन में क्या है खास

NTA 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG 2025 री-एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को लगातार एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जरूरी अपडेट भेज रही है. जानें बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर क्या है अपडेट...

21 जून को होने वाला है नीट यूजी का रि-एग्जाम

NTA लगातार उम्मीदवारों को भेज रहा अपडेट्स

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर जारी की गईं गाइडलाइंस

पहली बार 4 मई को आयोजित हुई थी नीट यूजी की परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG 2025 री-एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को लगातार एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जरूरी अपडेट भेज रही है. एजेंसी छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दे रही है. इसके साथ ही NTA फर्जी वेबसाइटों, फिशिंग लिंक और गलत जानकारी फैलाने वाले संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी भी दे रही है.

NEET UG 2026 की परीक्षा पहली बार 4 मई को आयोजित की गई थी. लेकिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद कुछ उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया. मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है.

NTA ने अपनी ताजा एडवाइजरी में साफ किया है कि एजेंसी कभी भी किसी उम्मीदवार को निजी लिंक भेजकर भुगतान करने, प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने, आंसर-की बेचने, लीक्ड मैटेरियल देने या एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने के नाम पर कोई संदेश नहीं भेजती. अगर किसी छात्र को इस तरह का कोई मैसेज, ईमेल या लिंक मिलता है तो उस पर क्लिक करने के बजाय तुरंत उसे रिपोर्ट करना चाहिए. एजेंसी ने यह भी बताया है कि परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और परीक्षा केंद्र संबंधी सूचनाएं अब आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी साझा की जा सकती हैं.

NTA ने किस बात को लेकर उम्मीदवारों को किया सावधान?

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल ब्लू-टिक वेरिफाइड अकाउंट और National Testing Agency नाम से आने वाले ऑफिशियल मैसेज पर ही भरोसा करें. बिना वेरिफाइड अकाउंट से भेजे गए किसी भी मैसेज को आधिकारिक न मानें और उससे सावधान रहें. जिन उम्मीदवारों ने री-एग्जाम के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. NTA ने स्पष्ट किया है कि पहले आयोजित परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा क्योंकि कई उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है और उन्हें नए केंद्र आवंटित किए गए हैं इसलिए उम्मीदवारों को केवल री-एग्जाम के लिए जारी लेटेस्ट एडमिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना होगा.

एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और किसी भी संदिग्ध संदेश, कॉल या लिंक की जानकारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन या NTA के उपलब्ध कराए गए शिकायत प्लेटफॉर्म पर दें.

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर NTA ने क्या गाइडलाइंस जारी कीं?

इस बीच NTA ने बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर भी नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि के लिए बायोमैट्रिक जांच की जाएगी.

NTA के अनुसार उम्मीदवारों को फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के साथ-साथ फेसियल रिकग्निशन प्रक्रिया से भी गुजरना होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो जो असल में पंजीकृत उम्मीदवार है. हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी तकनीकी खराबी या दूसरे अपरिहार्य कारणों से बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो केवल इस वजह से किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा. ऐसे मामलों में ऑप्शनल सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित किया जाएगा. दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा. NTA ने छात्रों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने और सुरक्षा कर्मियों, निरीक्षकों और परीक्षा अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके.