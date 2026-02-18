AKTU Result Odd Sem 2026: एकेटीयू ऑड सेमेस्टर के नतीजे aktu.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एजुकेशन
AKTU One View Result 2026: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने विभिन्न ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के ऑड सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन स्टूडेंट्स ने यह परीक्षाएं दी हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट aktu.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर एंटर करना होगा.
उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल वेबसाइट aktu.ac.in पर जाएं.
2: Result सेक्शन पर क्लिक करें और One View Display of Student Result Data सिलेक्ट करें.
3: अपना रोल नंबर एंटर करें और Proceed पर क्लिक करें.
4: अपना रिजल्ट देखें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें.
AKTU One View Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक
स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दिए गए सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें. अगर कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसमें सुधार के लिए यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन अथॉरिटी से तुरंत संपर्क करें.
स्टूडेंट्स को भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने ऑनलाइन रिजल्ट के एक कॉपी अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लेनी चाहिए. यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल मार्कशीट जारी किए जाने तक इस रिजल्ट का इस्तेमाल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. यूनिवर्सिटी जल्द ही चेकिंग और रिवैल्यूएशन से जुड़ी डिटेल्स जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने से AKTU के स्टूडेंट्स में राहत और उत्साह दोनों का माहौल है. आने वाले दिनों में और भी आधिकारिक घोषणाएं हो सकती हैं.
