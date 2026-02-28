AISSEE Result 2026: सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, exams.nta.nic.in पर यूं करें चेक

Sainik School Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Sainik School Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ देश भर के सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर लॉग इन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Sainik School Result 2026: 190 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई

AISSEE 2026 परीक्षा 18 जनवरी 2026 को पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 190 शहरों में स्थित 464 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यह परीक्षा मौजूदा सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. रिजल्ट के ऐलान के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है. एनटीए ने बताया कि सिलेक्टेड उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच अगले चरण में निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी. केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी.

AISSEE 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

उम्मीदवार exams.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर और वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध AISSEE 2026 रिजल्ट विकल्प पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को जरूरी फ़ील्ड में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.

कक्षा 6 और 9 के लिए AISSEE 2026 का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड संभाल कर रखने की सलाह दी गई है.

Sainik School Result 2026: ई-काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन

सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में एडमिशन ई-काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और योग्यता और पात्रता मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की जाएंगी. एनटीए ने उम्मीदवारों को दिशानिर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की सलाह दी है. एजेंसी ने कहा, 'प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न को admission.sss@gov.in ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है.' काउंसलिंग प्रक्रिया और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आगे की घोषणाएं पोर्टल पर की जाएंगी.

