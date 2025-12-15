FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP दफ्तर में नितिन नबीन ने संभाला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार | दिल्ली- BJP मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन, अमित शाह ने स्वागत किया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद | गोवा पब अग्निकांडः सौरभ और गौरव लूथरा भारत लाए जाएंगे, दोनों को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 Answer Key Out:नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर AILET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है. जानें कैसे करें ऑब्जेक्शन....

जया पाण्डेय

Updated : Dec 15, 2025, 01:24 PM IST

AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026

AILET 2026 Answer Key Released: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर AILET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल आंसर की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट को ऑनलाइन देख सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने मास्टर आंसर की में किसी भी प्रश्न या उत्तर के संबंध में ऑब्जेक्शन करने के लिए विंडो भी खोल दी है. इसके लिए ऑब्जेक्शन 16 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे तक ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होंगी.

AILET 2026 की आंसर की कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना AILET की आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं और फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर जाएं.
2: Provisional Master Answer Key and Master Question Booklets for AILET 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
3: डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.
4: फाइल को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सेव करके रख लें.
5: कोई भी ऑब्जेक्शन करने से पहले प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला की तुलना मुख्य प्रश्न पुस्तिका से करें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें AILET 2026 की आंसर की

AILET 2026 आवेदन प्रक्रिया और फीस डिटेल्स

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑब्जेक्शन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न संख्या, मुख्य प्रश्न पुस्तिका में संबंधित प्रश्न संख्या से मेल खाती हो. ऑब्जेक्शन केवल प्रश्न या उत्तर कुंजी से संबंधित होनी चाहिए. हर ऑब्जेक्शन के लिए ₹500 का मामूली शुल्क लागू है जो ऑब्जेक्शन वैलिड पाए जाने पर वापस कर दिया जाएगा. फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाता चाहिए, किसी दूसरे माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सभी अपडेट, आंसर की और ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने की जानकारी एनएलयू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट https://nludelhi.ac.in/ पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को एआईएलईटी 2026 से जुड़ी समयसीमा और दूसरे निर्देशों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नियमित रूप से पोर्टल की जांच करनी चाहिए.

