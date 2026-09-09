AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी, 2216 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए 12 सितंबर को होने वाला है एग्जाम

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (NORCET) के लिए 12 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड..

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. यह भर्ती प्रक्रिया नोटिस नंबर 103/2026 के तहत शुरू की गई है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था और आवेदन की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2026 थी. जिन उम्मीदवारों ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (NORCET) के लिए सफलतापूर्वक अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस तय सीमा के अंदर सबमिट कर दिया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: NORCET 11 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एम्स NORCET 11 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

- यहां होमपेज पर सबसे ऊपर मौजूद Recruitments टैब पर जाएं और NORCET सेक्शन को सिलेक्ट करें.

- अब Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET-11) सेक्शन पर जाएं और View Details पर क्लिक करें.

- यहां Select to Apply ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे कैंडिडेट आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.

-लॉगइन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड खोलें और NORCET 11 admit card के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड सेव कर लें.

- परीक्षा के दिन के लिए अपने एडमिट कार्ड का दो प्रिंट आउट ले लें.

AIIMS NORCET 11 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक



AIIMS NORCET 11 की परीक्षा 12 सितंबर 2026 को होने वाली है. एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके बिना उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी. उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दिए गए जरूरी दिशानिर्देशों को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. अपने एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को भी जरूर वेरिफाई कर लें और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करें.



नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पे मेट्रिक्स के सातवें लेवर के मुताबिक 9,300-34,800 रुपये का वेतनमान और 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन NORCET प्रीलिम्स एग्जाम, NORCET मेन्स एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.