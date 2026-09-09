FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
स्टेल्थ क्षमता, 160KM रेंज वाली Astra मिसाइल... PAK बॉर्डर पर तैनात होंगे तेजस Mk1A, जंग में उड़ भी नहीं पाएंगे PAF के J-10C

स्टेल्थ क्षमता, 160KM रेंज वाली Astra मिसाइल... PAK बॉर्डर पर तैनात होंगे तेजस Mk1A, जंग में उड़ भी नहीं पाएंगे PAF के J-10C

Bigg Boss 20 के बाद छोटे पर्दे पर धमाल मचाएंगे ये 5 Upcoming TV Shows, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 20 के बाद छोटे पर्दे पर धमाल मचाएंगे ये 5 Upcoming TV Shows, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

सहारनपुर PNB के करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट, मैनेजर से होगी बड़े नेटवर्क पर पूछताछ

सहारनपुर PNB के करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट, मैनेजर से होगी बड़े नेटवर्क पर पूछताछ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी, 2216 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए 12 सितंबर को होने वाला है एग्जाम

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (NORCET) के लिए 12 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड..

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 01:12 PM IST

AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी, 2216 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए 12 सितंबर को होने वाला है एग्जाम

AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी. (Image Credit: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: AIIMS NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. यह भर्ती प्रक्रिया नोटिस नंबर 103/2026 के तहत शुरू की गई है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था और आवेदन की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2026 थी. जिन उम्मीदवारों ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (NORCET) के लिए सफलतापूर्वक अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस तय सीमा के अंदर सबमिट कर दिया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026:  NORCET 11 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एम्स NORCET 11 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

  • - सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. 
  • - यहां होमपेज पर सबसे ऊपर मौजूद Recruitments टैब पर जाएं और NORCET सेक्शन को सिलेक्ट करें.
  • - अब Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET-11) सेक्शन पर जाएं और View Details पर क्लिक करें.
  • - यहां Select to Apply ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे कैंडिडेट आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
  • -लॉगइन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड खोलें और NORCET 11 admit card के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड सेव कर लें.
  • - परीक्षा के दिन के लिए अपने एडमिट कार्ड का दो प्रिंट आउट ले लें. 

AIIMS NORCET 11 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

AIIMS NORCET 11 की परीक्षा 12 सितंबर 2026 को होने वाली है. एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके बिना उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी. उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दिए गए जरूरी दिशानिर्देशों को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. अपने एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को भी जरूर वेरिफाई कर लें और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करें. 

नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पे मेट्रिक्स के सातवें लेवर के मुताबिक  9,300-34,800 रुपये का वेतनमान और 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन NORCET प्रीलिम्स एग्जाम, NORCET मेन्स एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement