AIIMS INI CET 2026: जनवरी सेशन के लिए aiimsexams.ac.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

एजुकेशन
एम्स दिल्ली ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...
AIIMS INI CET 2026: एम्स दिल्ली ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख- 21 अक्तूबर 2025
एप्लीकेशन स्टेट्स और करेक्शन विंडो की तारीख- 24 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2025
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख- 1 नवबंर 2025
परीक्षा की तारीख- 9 नवंबर 2025
यह भी पढ़ें- भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग
आवेदक एम्स आईएनआई सीईटी 2026 का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.
- Academic Courses सेक्शन पर क्लिक करें और INI-CET (MD/MS/MCh/DM) January 2026 को सिलेक्ट करें.
- पर्सनल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंटर करने के बाद अपनी तस्वीर और साइन अपलोड करके बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
- बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी शैक्षिक योग्यता और परीक्षा केंद्र का चयन करके फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें.
- अगर लागू हो तो कैटिगरी और इनकम सर्टिफिकेट सहित जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करें.
- उपलब्ध ऑनलाइन भुगतानों के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें.
- भविष्य के संदर्भ के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट करके अपना पास रख लें.
AIIMS INI CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक
यह प्रवेश परीक्षा जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी), मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) और दूसरे पीजी पाठ्यक्रमों सहित पीजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. INI-CET स्कोर भारत भर के सभी एम्स स्वीकार करते हैं.
यह भी पढ़ें- WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
एम्स के अलावा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER) पुडुचेरी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) चंडीगढ़, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस (NIMHANS) बेंगलुरु, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) त्रिवेंद्रम में भी इस स्कोर के माध्यम से एडमिशन पा सकता हैं.
