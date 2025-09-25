AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

एम्स दिल्ली ने कॉमन भर्ती परीक्षा यानी CRE का रिजल्ट जारी कर दिया है. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी तो इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं?

AIIMS CRE Result 2025: एम्स दिल्ली ने कॉमन भर्ती परीक्षा यानी CRE का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है और इसमें पास उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं. एम्स सीआरई 2025 का आयोजन 25, 26 और 27 अगस्त 2025 को एम्स और दूसरे केंद्रीय सरकारी संस्थानों और निकायों में विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया गया था.

इस साल एम्स सीआरई 2025 विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कुल 3,496 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. सभी पोस्ट कोड के लिए रिजल्ट अलग-अलग प्रकाशित किए जाएंगे. प्रत्येक पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, प्राप्त अंक, रैंक और कैटिगरी दी गई है.

AIIMS CRE Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाएं.

- मेनू में Recruitment टैब पर क्लिक करें.

- Common Recruitment Examination के विकल्प का चयन करें.

- Notification पर क्लिक करें और फिर उस पोस्ट कोड के लिए रिजल्ट पीडीएफ चुनें जिसके लिए आपने आवेदन किया है.

- पीडीएफ खोलें और अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर खोजें.

इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट देखें AIIMS CRE Result 2025

AIIMS CRE Result 2025 आगे क्या?

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब अपने संस्थान का चयन करना होगा और प्रत्येक समूह पद के लिए अपनी वरीयता क्रम बतानी होगी. यह प्रक्रिया संबंधित पदों और संस्थानों की पात्रता के आधार पर 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 के बीच होगी.

