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AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026 पर क्या है अपडेट? जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने से लेकर सीट पक्की करने तक का पूरा सफर

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026: AIIMS नई दिल्ली आज 19 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड जारी करेगा. जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपना हॉल टिकट और कैसे होगी इस कोर्स की सीट पक्की...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 19, 2026, 09:05 AM IST

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026 पर क्या है अपडेट? जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने से लेकर सीट पक्की करने तक का पूरा सफर

AIIMS Bsc Nursing Admit Card 2026 आज होगा जारी. (Image: Official Website Screengrab)

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  • एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का 19 जून को जारी होगा एडमिट कार्ड
  • ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट
  • परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड के साथ वैलिड फोटो आईडी लेकर जाना भी है जरूरी
  • इस परीक्षा में होती है निगेटिव मार्किंग

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (AIIMS), नई दिल्ली आज 19 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड जारी करेगा. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की प्रवेश परीक्षा 27 जून को होगी. बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिल पाएगी इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. इसके साथ ही उन्हें परीक्षा वाले दिन एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लेकर जाना होगा.

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड 2026?

कैंडिडेट्स इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर  AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन यूनीक कोड और पासवर्ड को एंटर करें.
- अपने सभी डिटेल्स को सबमिट करके लॉग इन करें.
- भविष्य के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें. 

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026: क्या है एग्जाम पैटर्न?

एम्स नर्सिंग बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे सॉल्व करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. इसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी से 30-30 नंबर के सवाल और जनरल नॉलेज से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे. हर सही जवाब पर उम्मीदवारों को 1 नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब पर उम्मीदवारों के 1 तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे मिलता है एडमिशन?

इस परीक्षा के बाद एम्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में नतीजे जारी करेगा जिसके बाद उम्मीदवार एम्स में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उम्मीदवार फीस सबमिट करने के बाद एम्स के कैंपस में अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे. 

एम्स के देशभर के कैंपस में बीएससी नर्सिंग के लिए लगभग 1366 सीटें हैं. इस सीमित सीटों की वजह से इस परीक्षा में काफी तगड़ा कॉम्पिटीशन होता है. हर साल 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होते हैं. खास बात यह है कि यह परीक्षा सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए ही आयोजित की जाती है. 

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