एडमिशन का मौका अभी बाकी! AICTE ने जारी किया रिवाइज्ड कैलेंडर, जानें कब तक भर सकती हैं सीटें

अगर आप टेक्निकल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो अभी भी आपके पास दाखिला लेने का भरपूर मौका है. जानें AICTE के रिवाइज्ड सर्कुलर में क्या है नया...

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने 2026-27 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर को रिवाइज किया है. इसमें मान्यता प्राप्त टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और कक्षाओं की शुरुआत के लिए नई समयसीमा निर्धारित की गई है. रिवाइज्ड शेड्यूल में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट (PGCM) करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है.

फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की कक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं. वहीं, खाली सीटों के लिए एडमिशन 14 सितंबर तक खुले रहेंगे. सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री भी 14 सिंतबर तक होगी. जो स्टूडेंट्स बचे हुए सीटों पर एडमिशन पाना चाहते हैं. उन्हें 14 सितंबर की समय सीमा तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी. संस्थानों को भी ऐसे एडमिशन की प्रक्रिया करते हुए रिवाइज्ड डेडलाइन का पालन करना होगा.

Revised Academic Calendar 2026–27



AICTE has issued the Revised Academic Calendar 2026–27 for Technical Institutions, including PGDM/PGCM Institutions.



📌 Key Dates:

• Classes for First-Year Students commenced: 17 August 2026

• Admission against vacancies: Up to 14 September… pic.twitter.com/phx8t1Hozg — AICTE (@AICTE_INDIA) August 18, 2026

ग्लोबलिंक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए 16 सितंबर तक है आवेदन का मौका

इसके अलावा एआईसीटीई ने एआईसीटीई-मिटैक्स ग्लोबलिंक रिसर्च इंटर्नशिप (GRI) 2027 की शुरुआत भी की है. यह AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट्स के पात्र स्टूडेंट्स को कनाडा में 12 हफ्ते के रिसर्च का मौका देता है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर निर्धारित की गई है.

AICTE, GATE और CEED क्वॉलिफाइड स्टूडेंट्स को AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या डिजाइन से जुड़े पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने के लिए भी स्कॉलरशिप देता है. इस स्कॉलरशिप के तहत पात्र स्टूडेंट्स को हर महीने 12,400 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा AICTE स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च और दूसरे हितधारकों की मदद करने के लिए भी कई और स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम चलाता है.

एडमिशन पा चुके स्टूडेंट्स अब आगे क्या करें?

जिन स्टूडेंट्स को PGDM और PGCM कोर्स में एडमिशन मिल चुका है. उन्हें एडमिशन से जुड़ी औपचारिकताओं और कक्षाओं के शेड्यूल के बारे में अपने संबंधित संस्थान से जानकारी हासिल करनी होगी. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स को AICTE की ऑफिशियल साइट aicte.gov.in को नियमित अंतराल पर विजिट करने की सलाह दी जाती है.

