AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई

भारत की अदालतों में प्रैक्टिस करने के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम खबर है. AIBE 20 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

AIBE Exam 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सीमित समय बचा है इसलिए उम्मीदवारों को गलतियों से बचने के लिए प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूरा करना चाहिए.

यह परीक्षा कानून के उन ग्रेजुएट्स के लिए अनिवार्य है जो भारतीय कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं. इसके लिए इस परीक्षा को पास करके इसका सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है.

AIBE 20 के लिए पात्रता मानदंड

AIBE 20 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से तीन या पांच साल की LLB की डिग्री पूरी करनी होगी. इसके अलावा परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उन्हें राज्य बार काउंसिल में नामांकित होना जरूरी है. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके डिग्री प्रोग्राम में कोई लंबित कार्य न हो. आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है जिससे सभी आयु वर्ग के LLB ग्रेजुएट्स इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

AIBE 20 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके AIBE 20 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

- allindiabarexamination.com पर जाएं

- AIBE 20 Registration पर क्लिक करें.

- अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन बनाएं

- अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और नामांकन प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें

- अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र और भाषा चुनें

- आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें

- फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपना पास सेव कर लें.

AIBE 20 के लिए अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

AIBE 20 के लिए आवेदन शुल्क

AIBE 20 के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की कैटिगरी के आधार पर अलग-अलग होगा. सामान्य, ओबीसी, सामान्य-पीडब्ल्यूडी या ओबीसी-पीडब्ल्यूडी कैटिगरी के उम्मीदवारों को ₹3,500 का शुल्क देना होगा, जिसमें लागू जीएसटी और कोई भी अतिरिक्त बैंक शुल्क शामिल नहीं है. एससी, एसटी, एससी-पीडब्ल्यूडी या एसटी-पीडब्ल्यूडी कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2,500 रुपये है, जिसमें जीएसटी और बैंक शुल्क भी शामिल नहीं है.

आवेदन के समय शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है और भविष्य के संदर्भ के लिए एक डिजिटल या प्रिंटेड रसीद अपने पास रखें. देर से भुगतान करने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है, इसलिए समय सीमा से पहले शुल्क का भुगतान पूरा करना महत्वपूर्ण है.

