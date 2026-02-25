AIBE 20 रिचेकिंग का रिजल्ट allindiabarexamination.com पर जारी, ऐसे करें चेक

BCI ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 2025 के रिचेकिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें अपना स्कोर कार्ड...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 2025 के रिचेकिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिचेकिंग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. AIBE 20 रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा.

कब हुई थी AIBE XX परीक्षा?

AIBE XX परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की गई थी और इसका रिजल्ट 7 जनवरी 2026 को जारी किया गया था. फाइनल आंसर की में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रत्येक सेट से पांच प्रश्न वापस ले लिए थे. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार2,51,968 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी. एआईबीई 20 की परीक्षा में 1,74,386 उम्मीदवार पास हुए और कुल पास परसेंट 69.21% रहा. तीन उम्मीदवारों की ओएमआर शीट नहीं मिली इसलिए फाइनल रिजल्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया. AIBE XX परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एआईबीई प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) जारी किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा और इसे संबंधित राज्य बार काउंसिल से लेना होगा.

AIBE XXI परीक्षा की तारीखों का ऐलान

रिचेकिंग के रिजल्ट के साथ-साथ बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है. इसके लिए एडमिट कार्ड 22 मई को जारी होगा और इसकी परीक्षा 22 मई को आयोजित की जाएगी.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

- Rechecking Result AIBE-XX लिंक पर क्लिक करें.

- अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करें.

- लॉगिन बटन पर क्लिक करें और AIBE 20 के रिचेकिंग रिजल्ट की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सेव करके रख लें.

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी होने तक रिचेकिंग रिजल्ट की एक प्रति अपने पास रखें.

