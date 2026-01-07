FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली- तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई थी, मस्जिद टूटने की गलत अफवाह फैलाई गई थी, शख्स ने कहा- मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, सभी लोग मस्जिद के पास आओ, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचे, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचो

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

एजुकेशन

एजुकेशन

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 Exam Final Answer Key Download: BCI ने 20वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) की फाइनल आंसर की जारी कर दी है, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 07, 2026, 10:29 AM IST

AIBE 20 Exam Final Answer Key

AIBE 20 Exam Final Answer Key Download: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 20वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की को देख और डाउनलोड कर सकते हैं. अब इसका रिजल्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद है. 

इस साल एआईबीई 20 परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी. बीसीआई ने इसकी प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर 2025 को जारी की थी. ऑब्जेक्शन के रिव्यू के बाद बीसीआई ने अब फाइनल आंसर की जारी की है जिसमें पेपर के सारे 4 सेटों में से 5 सवाल हटाए गए हैं. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि फाइनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आने वाला रिजल्ट फाइनल आंसर की पर आधारित होगा. 

AIBE Answer Key 2025: कैसे चेक और डाउनलोड करें आंसर की?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 20 की फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि AIBE 20 की फाइनल आंसर की या स्कोरकार्ड किसी दूसरे वेबसाइट या पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होंगे. ये दोनों केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद ही उपलब्ध होंगे.

AIBE 20 का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. 
- AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
- AIBE XX Final Answer Key का लिंक ढूंढे और उसपर क्लिक करें.
- आंसर की को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक प्रिंटआउट जरूर ले लें.

AIBE Answer Key 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://www.allindiabarexamination.com/img/AIBE%20XX_Final%20Answer%20Key.pdf

AIBE 20 स्कोरकार्ड में क्या होगा?

एआईबीई 20 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी दी गई है. इसमें मिले मार्क्स, पास और फेल होने की जानकारी और कैटिगरी कट ऑफ मार्क्स भी दिखाई देंगे. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार की फोटो और साइन भी होगी और अगर उम्मीदवार पास हो जाता है तो  इसमें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) के लिए पात्रता का उल्लेख होता है. 

AIBE 20 के लिए अर्हता मार्क्स

AIBE 20 में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को आमतौर पर लगभग 45% मार्क्स हासिल करने होंगे जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को पास होने के लिए लगभग 40% मार्क्स होने चाहिए. ये प्रतिशत इस साल की परीक्षा के लिए रिपोर्ट किए गए रुझानों पर आधारित हैं. एआईबीई 20 परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है.

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
