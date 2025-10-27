AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें
एजुकेशन
AIBE 20: BCI लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए AIBE 20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर 2025 को बंद कर देगा. इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म...
AIBE 20: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए AIBE 20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर 2025 को बंद कर देगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. AIBE उन लॉ ग्रेजुएट्स और 3 साल या 5 साल के एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य परीक्षा है जो भारत में वकालत करना चाहते हैं.
स्टेप 1: AIBE की ऑफिशियल साइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
स्टेप 2: लॉगिन डिटेल्स एंटर करके अपना अकाउंट रजिस्टर करें.
स्टेप 3: नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और शैक्षिक योग्यता सहित जरूरी डिटेल्स भरें.
स्टेप 4: आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 5: सबमिट पर क्लिक करें और आपका आवेदन जमा हो जाएगा.
बीसीआई 30 नवंबर 2025 को देशभर में ऑफलाइन मोड में एआईबीई 20 परीक्षा आयोजित करेगा. एडमिट कार्ड 15 नवंबर को जारी किए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों को पासपोर्ट साइज का फोटो, साइन की तस्वीर, सेल्फ वेरिफाइड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और फोटो आईडी कार्ड, कैटिगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) और एलएलबी डिग्री या फाइनल ईयर की मार्कशीट जमा करनी होगी.
एआईबीई परीक्षा पास करने पर अधिवक्ता का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलेगा जो देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनलों में पैरवी के लिए जरूरी है. बीसीआई की अधिसूचना के अनुसार सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत 45% और एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित किया गया है.
100 अंकों की इस परीक्षा में कानून के कई पहलुओं से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें संवैधानिक कानून, भारतीय दंड संहिता, बौद्धिक संपदा, साक्ष्य अधिनियम, पारिवारिक कानून, प्रशासन कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, अनुबंध का कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, परक्राम्य लिखत अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि शामिल होते हैं.
