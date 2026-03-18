Agniveer Vacancy 2026: देशभक्ति का जुनून है तो अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होने का मौका न गंवाएं, जानें जरूरी योग्यता

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Agniveer Recruitment 2026: इंडियन आर्मी और सिख रेजीमेंट ने आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट के तहत युवाओं को रजिस्टर करने का आह्वान किया है. जानें इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स...
Agniveer Recruitment 2026: अगर आपमें देशभक्ति का जज्बा है और आप इंडियन आर्मी में जाकर देशसेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. इंडियन आर्मी और सिख रेजीमेंट ने आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट के तहत युवाओं को रजिस्टर करने का आह्वान किया है. अग्निपथ स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 है इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए. पूर्व सैनिकों और सिख रेजिमेंट की टीमें युवाओं की मदद के लिए मौजूद हैं.
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अग्निवीर के कुल 46,000 पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी. इस पद के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अगर आयुसीमा की बात करें इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 और अधिकतम उम्र 23 साल होनी चाहिए. इसके लिए पूरे भारत भर में भर्तियां की जाएंगी. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही की जा सकेगी, कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को 30,000 से 40,000 रुपये सैलरी के तौर पर मिलेंगे. इस भर्ती के तहत उम्मीदवार चार साल देश की सेवा में समर्पित करेंगे और उनके सैलरी का कैलकुलेशन नीचे बताए गए तरीके से होगा-
पहला साल: 21000 रुपये × 12 = 2,52,000 रुपये
दूसरा साल: 23100 रुपये × 12 = 2,77,200 रुपये
तीसरा साल: 25580 रुपये × 12 = 3,06,960 रुपये
चौथा साल: 28000 रुपये × 12 = 3,36,000 रुपये
4 साल का कुल योग = 11,72,160 रुपये
चौथे साल के बाद रिटायरमेंट के समय= 11,71,000 रुपये
चौथे साल के बाद कुल योग = 23,43,160 रुपये
भारतीय सेना में अग्निवीरों का सिलेक्शन रैली/CEE लिखित परीक्ष (कॉमन एंट्रेंस एग्जाम), फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा. जो उम्मीदवारों इन चरणों को पार करके अग्निवीर बनेंगे उन्हें कई फायदे मिलेगें. उन्हें आर्मी में बेहतरीन सेवा की ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल तक सेना के रेजिमेंटल लाइफस्टाइल के अनुसार भोजन, कपड़े, रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी. 4 साल की सेवा के बाद उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने का मौका मिल सकता है.
इसके अलावा CRPF, रेलवे सुरक्षा बल, GRP, CISF, BSF, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वन विभाग, ONGC, IOCL, HPCL, भारतीय रेलवे, राज्य पुलिस, बैंक, हवाई अड्डे, बंदरगाह, यातायात पुलिस विभाग, टोल प्लाजा, ATM, NMDC, SAIL, केंद्रीय PSU, राज्य PSU, टास्क फोर्स में सरकारी नौकरी का मौका मिल सकता है.
वहीं कई प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, विप्रो, महिंद्रा जैसी कॉरपोरेट कंपनियां, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कार्गो कंपनियां, वेयरहाउसिंग कंपनियां, सड़क परिवहन निगम (RTC), निजी परिवहन कंपनियां, एयरलाइंस (Indigo, SpiceJet, Tata Vistara वगैरह) और कम्युनिटी पुलिसिंग भी अग्निवीरों वरीयता देती हैं और बढ़िया सैलरी पैकेज पर हायर करती हैं.
अग्निपथ स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agneepathscheme.in को विजिट कर सकते हैं और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in या इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.agnipathvayu.cdac.in पर जाकर फटाफट अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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