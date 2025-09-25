लेह लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी उबाल, CM पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' पर दी सख्त चेतावनी

Add DNA as a Preferred Source
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में UKSSSC पेपर लीक मामले में प्रदर्शन शुरू हो गया है. अब इस धरने से कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो शांत उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं. जानें पूरा मामला...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 25, 2025, 11:45 AM IST

UKSSSC Paper Leak

Add DNA as a Preferred Source

लेह लद्दाख में प्रदर्शन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उत्तराखंड में भी धरना शुरू हो गया. हालांकि यहां मामला पेपर लीक के आरोपों से जुड़ा हुआ है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में UKSSSC परीक्षा मामले में युवा प्रदर्शन पर उतर आते हैं. अब इस धरने से कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो शांत उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं.

उत्तराखंड में 21 सितंबर को उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आयोजित परीक्षा का पर्चा लीक होने के शिकायत सोशल मीडिया में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने की. हालांकि इस मुद्दे पर पुलिस और आयोग का बयान सामने आया कि इसमें कोई बड़ा ग्रुप नहीं बल्कि केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने अपने फायदे के लिए एग्जाम पेपर को बाहर अपनी दोस्त को भेजा. दोस्त ने उन सवालों के जवाब आरोपी को भेजे.

क्या है मामला?

 UKSSSC की परीक्षा रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई थी और प्रश्नपत्र के तीन पन्ने ऑनलाइन वायरल होने के बाद पेपर लीक होने के आरोप सामने आए. अब तक खालिद मलिक और सबिया नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह घटना सिर्फ़ दो लोगों तक सीमित नहीं है. इस मामले में बॉबी पवार और उनके उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी उनके साथ हैं.

CM पुष्कर धामी ने किए बताया नकल जिहाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को नकल जिहाद करार दिया. उन्होंने कहा, 'युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये लोग पेपर लीक करने की साज़िश रचने के लिए एकजुट होते हैं. कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद चला रहे हैं ताकि इलाके में अराजकता फैलाई जा सके. मैं उन माफियाओं और जिहादियों को चेतावनी देता हूं कि जब तक माफिया का खात्मा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

