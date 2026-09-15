JEE के बाद UPSC-RPSC में भी हुए फेल, 3.6 लाख की नौकरी से शुरू हुआ करियर, आज उठा रहे 60 लाख का मोटा पैकेज

आज हम आपको उस शख्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने जेईई क्रैक कर आईआईटी में पढ़ाई का सपना देखा था लेकिन वह इसमें फेल हो गए. उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की लेकिन उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिली. जानें कैसे आज अमेजन में 60 लाख के पैकेज पर कर रहे हैं जॉब...

करियर की शुरुआत धीमी होने का यह मतलब बिलकुल भी नहीं है कि आप जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएंगे. कई बार करियर की शुरुआत जितनी मुश्किल होती है, आगे की कहानी उतनी ही प्रेरणादायक बन जाती है. शुभम सोनी का सफर भी कुछ ऐसा ही है. उन्हें JEE में सफलता नहीं मिली. उन्होंने एक साल का गैप लिया और दोबारा कोशिश की लेकिन इस बार भी नतीजा मन मुताबिक नहीं आया.

इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक में दाखिला लिया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनके सामने 6.4 सीजीपीए और कई बैकलॉग जैसी चुनौतियां सामने आईं. उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में सोचा तो यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद उनके करियर की शुरुआत सिर्फ ₹3.6 लाख सालाना के पैकेज वाली नौकरी से हुई. लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह एक एडटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां उनका सालाना पैकेज ₹60 लाख पर पहुंच गया है.

कंप्यूटर साइंस के साथ किया बी.टेक लेकिन CGPA रहा लो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में Vikas Alwys नाम के यूजर ने उनकी कहानी शेयर की है. पोस्ट के मुताबिक शुभम सोनी ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले ही उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में चुनौती का सामना करना पड़ा. जेईई में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने एक साल का गैप लेकर दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया. उन्हें उम्मीद थी कि दूसरा प्रयास उनके लिए बेहतर नतीजा लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का रास्ता चुना और अपनी डिग्री पूरी की.

Meet Shubam Soni, who completed his https://t.co/BC6fLkcQNf CSE from Maharana Pratap University. He failed JEE, so he took a drop to crack it...but failed again. He had a 6.4 CGPA in his https://t.co/BC6fLkcQNf with multiple backlogs.



But today, he is working at Coursera,… pic.twitter.com/I5cuNXO5Df — Vikas Alwys (@VikasAlwys) September 14, 2026

कॉलेज के दौरान भी उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं रहा. उन्हें सिर्फ 6.4 सीजीपीए मिले और कई सब्जेक्ट में उनके बैकलॉग लगे. अच्छे कैंपस प्लेसमेंट और बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड को ही देखा जाता है. ऐसे में कम सीजीपीए और बैकलॉग के बावजूद शुभम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना अपने आप में एक चुनौती थी. लेकिन उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अपने पूरे करियर का पैमाना नहीं बनने दिया.

सरकारी नौकरी की तैयारी में भी नहीं मिली सफलता

उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है और हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं. सोनी ने भी इस परीक्षा में प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी की और उसमें शामिल हुए लेकिन यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली.

लगातार कई बार फेल होने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे. अब वह या तो अपनी पिछली असफलताओं को अपनी पहचान बनने दे सकते थे या फिर किसी और रास्ते से अपने करियर में आगे बढ़ सकते थे. उन्होंने दूसरा रास्ता चुनकर नौकरी करने का फैसला लिया. उनकी पहली नौकरी इंफोसिस में सिस्टम इंजीनियर के पद पर लगी. यहां उनका वेतन 3.6 लाख रुपये सालाना था.

इंफोसिस से कोर्सेरा तक के सफर में बढ़ती रही सैलरी

इंफोसिस में करीब दो साल काम करने के बाद सोनी ने अपने करियर में अगला बदलाव किया और पबमैटिक से जुड़े. टेक इंडस्ट्री में नौकरी बदलने के साथ उनकी जिम्मेदारियां, अनुभव और सैलरी भी बढ़ गई. इसके बाद वह अमेजन से जुड़े और उनकी सैलरी 50 लाख रुपये सालाना पर पहुंच गई. उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ. आज वह कोर्सेरा में काम कर रहे हैं जहां उनकी सैलरी ₹60 लाख रुपये से भी ज्यादा है.

उनका सफर दिखाता है कि असली फर्क कई बार पहली कोशिश से नहीं, बल्कि फेल होने के बाद लिए गए अगले फैसले से पड़ता है. अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता तलाशना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है इसलिए किसी एक एग्जाम के रिजल्ट या पहली नौकरी की सैलरी को अपने पूरे भविष्य का फैसला नहीं बनने देना चाहिए. अगर आप ठंडे दिमाग से तलाश करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते जरूर नजर आएंगे.