AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

AFCAT Admit Card 2026:AFCAT 2026 का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जारी कर दिया गया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

AFCAT Admit Card 2026: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर अपना AFCAT हॉल टिकट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

AFCAT Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार AFCAT हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं.

- AFCAT Hall Ticket 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- लॉगिन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

- AFCAT Hall Ticket 2026 की PDF फाइल डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.

- AFCAT Admit Card 2026 की पीडीएफ फाइल को सेव करें और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें.

AFCAT Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

AFCAT 2026 के एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और दूसरे डिटेल्स शामिल होंगे. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लाना होगा. एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को पहचान प्रमाण के रूप में सरकार की ओर से जारी फोटो आईडी (पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड) भी लाना जरूरी है.

AFCAT Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न

AFCAT 2026 परीक्षा में 100 सवाल होंगे और जो अधिकतम 300 मार्क्स के होंगे. ये सवाल जनरल अवेयरनेस, वर्बल, एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल, एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूट टेस्ट पर आधारित होगा. इस परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी.

AFCAT Admit Card 2026: AFCAT परीक्षा केंद्र दिशानिर्देश

परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं. सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, पेजर जैसे डिवाइस ले जाने पर बैन है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार AFCAT 1 2026 परीक्षा 31 जनवरी को देश भर के 104 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं में कुल 340 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे AFCAT 2026 परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट और निर्देशों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.