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AFCAT 2 का रिजल्ट आउट, afcat.edcil.co.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड… जानें आगे क्या होगा

AFCAT 2 2026 Result: इंडियन एयरफोर्स ने AFCAT 02/2026 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपना स्कोरकार्ड और सिलेक्शन की अब आगे की प्रक्रिया क्या है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 03:25 PM IST

AFCAT 2 का रिजल्ट आउट, afcat.edcil.co.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड… जानें आगे क्या होगा

AFCAT 2 2026 का रिजल्ट जारी. (Image: Official Website screengrab)

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AFCAT 2 2026 Result: इंडियन एयरफोर्स ने AFCAT 02/2026 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे AFCAT कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

AFCAT 02/2026 की परीक्षा 8 अगस्त 2026 को फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आयोजित की थी. इस प्रक्रिया में NCC स्पेशल एंट्री और GATE स्कोर एंट्री भी शामिल है. यह भर्ती जुलाई 2027 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए है. इसमें कुल 379 वैकेंसी शामिल है. 

AFCAT 2 2026 Result: कैसे चेक करें AFCAT 02 का रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-
- ऑफिशियल AFCAT EDCIL लॉगिन पोर्टल afcat.edcil.co.in पर जाएं.  
- कैंडिडेट लॉगइन लिंक पर क्लिक करें. 
- AFCAT 2 2026 लॉग इन ऑप्शन सिलेक्ट करें.
- अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
- अपने लॉगइन डिटेल्स एंटर करें. इसके बाद आपका AFCAT रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस और दूसरे डिटेल्स चेक करें. 
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें. 

AFCAT 2 2026 Result चेक करने का डायरेक्ट लिंक

AFCAT 2 2026 Result: कटऑफ मार्क्स भी जारी

GATE AFCAT 2026 के रिजल्ट के साथ-साथ कट-ऑफ भी जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार लॉगइन करके AFCAT II 2026 का कटऑफ चेक कर सकते हैं. AFCAT वेबसाइट के मुताबिक, जो उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम GATE कट-ऑफ को पूरा करते हैं, वे GATE स्कोर एंट्री के माध्यम से एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं. GATE स्कोर एंट्री रूट के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को AFCAT परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है.

AFSB असेसमेंट के बाद जो उम्मीदवार बोर्ड की ओर से रिकमेंड किए जाएंगे, उनका मेडिकल एग्जाम होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट सभी चरणों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है, उनका AFSB प्रोसेस अक्टूबर और दिसंबर 2026 के बीच होने की उम्मीद है. इसके बाद मेडिकल एग्जाम नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होने की उम्मीद है.

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