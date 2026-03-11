AFCAT 1 2026 Result: इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया एएफसीएटी का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

AFCAT 1 2026 Result: इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए AFCAT 1 Result 2026 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

AFCAT 1 2026 Result: इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए AFCAT 1 Result 2026 जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके AFCAT के ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यह चयन प्रक्रिया का अगला चरण होगा.

एएफसीएटी परीक्षा विभिन्न विंग में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है जिनमें फ्लाइंग विंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) विंग शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी के दौरान भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखें.

AFCAT 1 2026 कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना AFCAT 1 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं-

- AFCAT की ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं.

- AFCAT 1 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- लॉगिन विंडो में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

AFCAT 1 2026 स्कोरकार्ड के डिटेल्स

स्कोरकार्ड में आमतौर पर उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लिखित परीक्षा में मिले AFCAT स्कोर, अगले चरण के लिए क्वॉलिफाइंग स्टेटस, चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए निर्देश जैसे अहम डिटेल्स शामिल होंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें ऑफिशियल AFCAT पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

AFCAT 1 परीक्षा 2026 और भर्ती से जुड़ी डिटेल्स

इंडियन एयरफोर्स विभिन्न विंग में अधिकारियों की भर्ती के लिए AFCAT 1 परीक्षा का आयोजन करता है. AFCAT 1 परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एंट्रेंस का माध्यम है जो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑपरेशन्स से लेकर टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ तक विभिन्न पदों पर शामिल होने के इच्छुक हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विंग में लगभग 340 वैकेंसी को भरा जाना है. रिजल्ट जारी होने के बाद निर्धारित कट ऑफ मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवार एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) में इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे. इसमें एयरफोर्स अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता चेक करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होगा.

फाइनल सिलेक्शन में लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, एएफएसबी इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाता है. उम्मीदवारों को इंटरव्यू और भर्ती से जुड़ी दूसरी सूचनाओं के लिए ऑफिशियल एएफसीएटी पोर्टल पर नियमित रूप से विजिट करते रहना चाहिए.

