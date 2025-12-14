FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई

दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन

एजुकेशन

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

अगर आपने अभी तक AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडियन एयरफोर्स ने इसके रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है, यहां जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Dec 14, 2025, 09:06 AM IST

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 19 दिसंबर 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल एएफसीएटी पोर्टल afcat.edcil.co.in और afcat.cdac.in पर खुली है. इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तक निर्धारित थी.

AFCAT 1 2026 के लिए कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?

योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.in या afcat.cdac.in पर जाएं.
- पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें.
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- ऑनलाइन फीस का भुगतान करें.
- एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें.
- एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें.

AFCAT 1 2026 एग्जाम डिटेल्स

AFCAT 1 2026 परीक्षा 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है. यह परीक्षा देशभर के 104 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य विभिन्न शाखाओं में 340 खाली पदों को भरना है. इंडियन एयरफोर्स में अधिकारियों की भर्ती के लिए एएफसीएटी मुख्य चयन प्रक्रिया है. एएफसीएटी 01/2026 से इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) में भर्ती होगी. इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

