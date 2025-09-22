'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान
क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी
लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल
RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स
Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ
UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती
आज से लागू हुई GST की नई दरें! दूध, पनीर, साबुन से लेकर TV, फ्रिज, कार-बाइक तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता... यहां देखें पूरी डिटेल्स
Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल
फिलिस्तीन को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, ब्रिटेन-कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दी मान्यता
एजुकेशन
RSSB 4th Grade Result 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के नतीजे अक्टूबर महीने में जारी होने की उम्मीद है, यहां जानें इस भर्ती से जुड़ी जारी डिटेल्स...
RSSB 4th Grade Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित ग्रेड 4 का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा. 53,479 खाली पदों को भरने के लिए यह परीक्षा राजस्थान के 1,300 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकता है.
यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और इस साल 24.71 लाख कैंडिडेट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. यह परीक्षा 3 दिनों तक दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी.
- राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें.
- फिर Rajasthan Grade IV Exam 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.
- पूछे गए जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.
राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की कोई ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है लेकिन उम्मीदवार अक्टूबर 2025 के महीने में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं. ग्रेड IV परीक्षा राज्य सरकार के विभागों में कई लिपिक और मंत्रिस्तरीय पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है.
