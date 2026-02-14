न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

बिना किसी लॉ डिग्री के 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी और अपना केस जीत लिया. उनकी कहानी यह दिखाती है कि दृढ़ निश्चय, सही जानकारी और हिम्मत से एक छात्र भी अपने अधिकार के लिए सबसे बड़ी अदालत तक लड़ सकता है. जानें पूरा मामला...

फरवरी की एक दोपहर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने ही वाली थी, तभी एक युवा आवाज ने जजों से दस मिनट और देने की अपील की. यह आवाज किसी वरिष्ठ वकील की नहीं बल्कि जबलपुर के 19 साल के छात्र अथर्व चतुर्वेदी की थी, जो एमबीबीएस में दाखिला चाहता था और अपना मामला खुद रख रहा था. कुछ ही मिनटों की दलील के बाद अदालत ने उसकी बात पर गौर किया और मामला उसके पक्ष में मोड़ लेता दिखा.

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से छात्र के दावे पर विचार करने और नियमों के अनुरूप राहत देने को कहा. अदालत ने साफ किया कि अगर कोई अभ्यर्थी NEET पास कर चुका है और प्रशासनिक या नीतिगत कमी के कारण उसे मौका नहीं मिल पाया तो ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है. अथर्व के लिए यह फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के सपने को फिर से जीवित करने जैसा था.

कौन हैं अथर्व चतुर्वेदी?

अथर्व चतुर्वेदी पढ़ाई में शुरू से तेज छात्र बताए जाते हैं और विज्ञान विषयों में उनकी खास रुचि रही. उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी की लेकिन अंत में बायोलॉजी को करियर के रूप में चुना. उन्होंने NEET परीक्षा दो बार क्वालिफाई की और करीब 530 अंक हासिल किए. इसके बावजूद काउंसलिंग और आरक्षण से जुड़ी जटिलताओं के कारण उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निजी मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल सकी. इसी वजह से उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया और अपने मामले की पैरवी खुद करने का साहस दिखाया.

अथर्व ने ऑनलाइन ही सीखा जिरह करना

अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी पेशे से वकील हैं, हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट में नियमित प्रैक्टिस नहीं करते थे. कोविड लॉकडाउन के समय जब अदालतों की कार्यवाही ऑनलाइन होने लगी तो अथर्व ने घर पर ही सुनवाई की प्रक्रिया, दस्तावेज तैयार करना और दलील रखने की शैली को ध्यान से देखना शुरू किया. परिवार के अनुसार उसने बिना औपचारिक कानून पढ़े ही केस फाइलिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और ऑनलाइन अपलोड जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं सीख लीं और इन्हीं अनुभवों ने उसे अदालत में आत्मविश्वास से बोलने में मदद की.

तैयारी के दौरान अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से स्पेशल लीव पिटिशन का फॉर्मेट डाउनलोड किया, पुराने फैसलों को पढ़ा और अपना मसौदा तैयार किया. रजिस्ट्री की आपत्तियों को ठीक करने के बाद उसने याचिका दाखिल की. आम तौर पर अनुभवी वकील भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने में सावधानी बरतते हैं, लेकिन अथर्व ने सीमित संसाधनों के बावजूद यह प्रक्रिया पूरी की और ज्यादातर काम अपने शहर से ही किया. उसके शिक्षकों ने भी उसकी भाषा, प्रस्तुति और आत्मविश्वास मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

अथर्व के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

स्कूल के समय से ही वह मेहनती छात्र रहा और उसने गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस जैसे चुनौतीपूर्ण विषय चुने. जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन का अवसर मिलने के बावजूद मेडिकल क्षेत्र को चुना क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहता था. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि योग्य उम्मीदवार को केवल प्रशासनिक देरी या अधिसूचना की कमी के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और अधिकारियों को नियमों के तहत उसे राहत देने का निर्देश दिया.

