ब्रेकिंग न्यूज़
12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

एजुकेशन

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 28, 2025, 05:05 PM IST

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. बिहार बोर्ड से इस साल जो स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने पुष्टि की है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की विंडो 9 जनवरी 2026 तक एक्टिव रहेगी. हालांकि बोर्ड ने इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए खास प्रक्रिया निर्धारित की है.  संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड करें. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी एडमिट कार्ड में साइन और मुहर जरूर हो.

स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड?

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रशासन से संपर्क करके अपने एडमिट कार्ड हासिल कर लें. बोर्ड की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार स्टूडेंट्स खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. 

बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए एडमिट कार्ड केवल प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए हैं. थ्योरी विषयों के एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे. बीएसईबी ने पुष्टि की है कि दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को लेखन सुविधा प्रदान की जाएगी. इस व्यवस्था का समन्वय जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर किया जाएगा. एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए छात्र और स्कूल बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की हेल्पलाइन 0612-2230039 पर संपर्क कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूलों से प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड तुरंत प्राप्त कर लें और व्यक्तिगत जानकारी और विषय कोड सहित सभी विवरणों की पुष्टि कर लें. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सुधार के लिए स्कूल अधिकारियों को सूचित करें. एडमिट कार्ड की मुद्रित, हस्ताक्षरित और मुहरबंद प्रति के साथ वैध फोटो आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है.

स्टूडेंट्स प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट (biharboardonline.com और intermediate.biharboardonline.com) पर ही भरोसा करें और अनौपचारिक पोर्टलों से बचें.

