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एक, दो नहीं... SSB में 12 बार मिली नाकामी, फिर भी डटे रहे अंकित कुमार, अब इंडियन एयरफोर्स में उड़ाएंगे विमान

आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर अंकित कुमार की सफलता की कहानी बताएंगे जिन्होंने 12 बार एसएसबी प्रक्रिया में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 21, 2026, 12:00 PM IST

एक, दो नहीं... SSB में 12 बार मिली नाकामी, फिर भी डटे रहे अंकित कुमार, अब इंडियन एयरफोर्स में उड़ाएंगे विमान

इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने अंकित कुमार. (Image: Social Media)

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कई बार हम कोई सपना देखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन एक या दो बार की असफलता में ही हम हार मान लेते हैं. हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और आगे अपने सपने को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक नहीं रुकते जब तक वे अपने सपने को साकार नहीं कर लेते. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले 24 साल के अंकित कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 

12 प्रयासों में मिली असफलता से नहीं मानी हार

उनकी कहानी धैर्य और निरंतरता की कहानी है. इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर बनने से पहले उन्होंने 12 बार एसएसबी प्रक्रिया का सामना किया लेकिन वह अपने हर प्रयास में नाकाम रहे. हालांकि, इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय कभी नहीं छोड़ा. अंकित फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके के अहिमालापुर गांव के निवासी हैं. 

वह ऐसे परिवार में पले-बढ़े जहां उन्होंने बचपन से ही आर्मी का अनुशासन देखा. उनके पिता राजेश चतुर्वेदी ने इंडियन आर्मी में 30 साल तक सेवाएं दीं और मानद कैप्टन पद से रिटायर हुए. उनकी मां सीमा देवी ने सालों तक पति के ट्रांसफर वाले जॉब और शहर बदलने के बीच अपने परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट किया. 

आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं अंकित

अंकित ने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और बाद में फतेहगढ़ के डीएनपीजी कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की. सैन्य पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उनके लिए ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनने का सफर आसान नहीं था. एसएसबी की प्रक्रिया ने बार-बार उन्हें टेस्ट किया. अपने 12 प्रयासों में उनके हाथ निराशा लगी, लेकिन वह फिर से दोगुनी मेहनत के साथ वापस लौटे. 

आखिरकार उनकी लगन रंग लाई. वह इंडियन कोस्ट गार्ड में पहली रैंक लाकर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित हुए. कई उम्मीदवारों के लिए यह किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है लेकिन इस सफलता के बावजूद अंकित अपने लक्ष्य से डिगे नहीं. उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और इसके फ्लाइंग ब्रांच की ओर अपना लक्ष्य साधे रखा. वह लगातार खुद को बेहतर करते रहे. 

13 जून को साकार हुआ सपना, फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर मिला कमीशन

आखिरकार 13 जून 2026 को वह दिन आया जिसका वह बेसब्री  से इंतजार कर रहे थे. हैदराबाद में पासिंग आउट परेट के दौरान अंकित को इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन दिया गया. इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. राष्ट्रपति के कमीशन के साथ अंकित के लिए वह सपना सच हो गया, जिसके लिए उन्होंने कई साल तक लगातार मेहनत की और कई बार असफलता का सामना किया था.

अंकित की कहानी सिखाती है कि आखिर रिजेक्शन से कैसे उबरना है. 12 एसएसबी अटेम्प्ट में फेल होना सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक मजबूती की कहानी है जो बार-बार मिलने वाली असफलता के बाद भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है.  इसके पीछे लंबे समय तक की तैयारी, बार-बार मिली निराशा, अपनी कमियों पर काम करने की कोशिश और हर बार खुद को दोबारा खड़ा करने का जज्बा छिपा है.

जो युवा डिफेंस सर्विसेस में जाना चाहते हैं, वे अंकित की कहानी से यह सीख ले सकते हैं कि जीवन में मिला एक झटका आपके सपने के पूरा होने की समय जरूर बढ़ा सकती है लेकिन यह आपका सपना नहीं तोड़ सकता. 

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