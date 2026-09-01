बीटेक में 11 बैकलॉग, पहली सैलरी 8 हजार रुपये... फिर कैसे इस इंजीनियर का पैकेज पहुंचा 50 लाख?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर की गई एक इंजीनियर की कहानी लोगों को काफी प्रेरित कर रही है. 8 हजार रुपये की पहली नौकरी से शुरुआत करने वाले इस शख्स की सैलरी आज 50 लाख रुपये सालाना पर पहुंच गई है...

करियर में सफलता पाने का हर किसी का सफर अलग होता है. कुछ लोग शुरुआत से ही तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोगों की स्पीड भले ही धीमी हो लेकिन वे अपने मेहनत और लगन के दम पर एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है.

11 बैकलॉग लगने पर नहीं मानी हार

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर की गई एक इंजीनियर की कहानी लोगों को काफी प्रेरित कर रही है. एक छोटे शहर से आने वाले इस इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई के दौरान बड़ी चुनौतियों का सामना किया. बीटेक के दौरान उनके कुल 11 बैकलॉग लग गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी लगन के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपनी डिग्री पूरी की, बल्कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को इतना मजबूत किया कि आज वे एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं और उनका सालाना पैकेज 50 लाख रुपये का है.

8 हजार रुपये पर की पहली नौकरी

इंजीनियर ने अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत लखनऊ के एक छोटे से स्टार्टअप में एंबेडेड डेवलपर के रूप में की थी. यहां उन्हें महीने के केवल 8,000 रुपये मिलते थे. उनके फाइनल सेमेस्टर में 11 में से 6 बैकलॉग क्लियर हो चुके थे और बची हुई 5 परीक्षाओं को उन्होंने नौकरी के साथ-साथ तैयारी करके अगले 6 महीनों के अंदर पास कर लिया. साल 2022 में उन्हें अपनी डिग्री भी मिल गई. अब उन्होंने पैसों पर ध्यान देने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया.

हैदराबाद और फिर बेंगलुरु में मिला करियर को विस्तार

इस स्टार्टअप में 11 महीनों के दौरान उन्होंने एंबेडेड सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, योक्टो, कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट और डिवाइस फ्लैशिंग जैसी तकनीकों पर काम किया. इसके बाद अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए वह हैदराबाद चले गए. यहां उन्हें साइबर सिक्योरिटी डोमेन में 6 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर काम मिला. लेकिन एंबेडेड सिस्टम्स और लिनक्स में गहरी दिलचस्पी होने की वजह से उन्होंने जल्द ही बेंगलुरु की एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में स्विच कर लिया. यहां उन्होंने स्मार्ट टेलीविजन और गेमिंग कंसोल डोमेन पर काम किया और उनका पैकेज 8 लाख रुपये हो गया. अगले साढ़े तीन साल में अपने परफॉर्मेंस के दम पर वह 12 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर पहुंच गए.

आज 50 लाख रुपये है सैलरी पैकेज

इसके बाद वह हैदराबाद वापस लौट आए और यहां एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन की. यहां वे एक कोरियन ऑटोमोटिव क्लाइंट के लिए काम करने लगे और उनका पैकेज बढ़कर 20 लाख रुपये सालाना पहुंच गया. लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि यह जॉब रोल उनके टेक्निकल ग्रोथ के लिए इतनी फायदेमंद नहीं है तो उन्होंने 4 महीने में ही नौकरी छोड़ने का रिस्क लिया. इस बार एक यूएस बेस्ड कंपनी में उनका 50 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर उनका सिलेक्शन हुआ.

अपनी इस जर्नी को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी शुरुआत कभी यह तय नहीं करती की आपकी मंजिल क्या होगी. जिंदगी में हमेशा सीखते रहने की इच्छा, सही समय पर रिस्क लेने का साहस और धैर्य ही आपको करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है.