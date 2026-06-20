NEET UG 2026: परीक्षा के बाद मेडिकल प्रवेश कैसे निर्धारित होते हैं? पैरेंट्स को जरूर जाननी चाहिए ये बातें

कई अभिभावक केवल शीर्ष मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. जबकि वास्तविक सफलता एक सुविचारित चाइस-फिलिंग रणनीति पर निर्भर करती है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अलावा डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का भी मूल्यांकन करें.

अंतिम प्रवेश राष्ट्रीय रैंकिंग (AIR) पर निर्भर करता है.

सही काउंसलिंग रणनीति ही अवसरों को मेडिकल सीट में बदलती है.

कट-ऑफ और चॉइस फिलिंग को समय रहते समझना अहम

(सह-लेखक- संकेत पटेल)

नई दल्ली: आज दोपहर 2 बजे, देशभर के लाखों उम्मीदवार NEET (UG) 2026 परीक्षा के लए परीक्षा हॉल में एकत्रत होंगे. इस समय, लगभग हर परीक्षा केंद्र में चिंता, तनाव और उम्मीद का माहौल छाया हुआ है. एक अभिभावक के रूप में, परीक्षा हॉल के बाहर या घर पर इंतजार करते समय तनावग्रस्त और असहाय महसूस करना स्वाभाविक है.आपने अपने बच्चे का हमेशा साथ दिया है, लेकन इस परीक्षा अवध के दौरान, सब कुछ आपके नयंत्रण से बाहर है. सच्चाई यह है कि जब आपका बच्चा आज अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करके परीक्षा हॉल से बाहर नकलेगा, तो उसकी मेहनत खत्म हो जाएगी. लेकन याद रखें, आपके बच्चे की परीक्षा आज खत्म हो गई है, लेकिन प्रवेश की असली जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है. अभिभावक के कंधों पर.

इस वर्ष पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया काफी कम समय में पूरी की जाएगी. इसलिए, उत्तर पुस्तिका जमा करने से लेकर अंत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने तक, यह आपकी सही णनीति, तैयारी और समझ पर निर्भर करेगा.

अंकों से गुमराह न हों, राष्ट्रीय रैंकिंग के पीछे के सरल गणित को समझें

NEET परीक्षा में सिर्फ अंक ही सब कुछ नहीं होते, अंतिम प्रवेश राष्ट्रीय रैंकिंग (AIR) पर निर्भर करता है. परीक्षा की कठिनाई के आधार पर हर साल रैंकिंग का पूरा समीकरण बदल जाता है. उदाहरण के लिए, 2024 में परीक्षा अपेक्षाकृत आसान होने के कारण अंकों में तेजी से वृद्धि हुई और परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ी, जिसके परणामस्वरूप उच्च अंकों के बावजूद रैंकिंग में काफी गरावट देखने को मिली. इसके वपरीत, 2025 में जब NTA ने परीक्षा की कठिनाई बढ़ाई, तो सरकारी मेडकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सुरक्षित अंकों की सीमा लगभग 610 अंकों तक सीमित हो गई.

एलन इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसडेंट विजय सोनी बताते हैं, "NEET का स्कोर अवसरों के दरवाजे खोलता है, लेकन सही काउंसलिंग रणनीति ही उन अवसरों को मेडिकल सीट में बदलती है. जो अभिभावक रैंक, कट-ऑफ और चॉइस फिलिंग को समय रहते समझ लेते हैं, वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं."

माता-पिता के लिए चार-चरणीय कार्य योजना

चरण 1: अपने बच्चे को 48 घंटे का समय दें. आज परीक्षा समाप्त करने के बाद, तुरंत यह न पूछें कि आपने कितने प्रश्न किए या भौतिकी की परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? परीक्षा के बाद स्कोर की गणना करने में जल्दबाजी न करें. अपने बच्चे को कुछ दिनों तक आराम करने दें और सोशल मीडया पर फैल रही अपुष्ट जानकारयों

और अफवाहों से दूर रखें.

सीनयर NEET फैकल्टी एवं एकेडमक मेंटर प्रयांश सोगानी कहते हैं, "एक परीक्षा किसी छात्र का भविष्य तय नहीं करती. NEET के बाद लए गए धैर्यपूर्ण, योजनाबद्ध और सही मार्गदर्शन वाले फैसले अक्सर स्कोर से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं."

चरण 2: जुलाई के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें

इस वर्ष काउंसलिंग की अवधि बहुत कम है. इसलिए कृपया परीक्षा परणामों की प्रतीक्षा किए बिना जुलाई में ही सभी दस्तावेज तैयार कर लें. सुनिश्चत करें कि आपके कक्षा 10 और 12 के प्रमाणपत्रों, आधार कार्ड और दस्तावेजों पर नाम और जन्मतिथि की वर्तनी पूरी तरह से एक जैसी हो. यदि लागू हो तो, अपने OBC-NCL, EWS तथा निवास

प्रमाणपत्र को समय रहते अपडेट करवा लें.

चरण 3: समझें कि अगस्त में सीट आवंटन कैसे होगा

केंद्र और राज्य सरकारें चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग करती हैं. सभी उपलब्ध सीटों का आवंटन दो अलग-अलग प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है.

राष्ट्रीय कोटा (AIQ – 15% सीटें)

इसका संचालन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा किया जाता है. इसमें देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटें शामिल होती हैं. AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटों के लए भी MCC के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है. देश का कोई भी छात्र अपनी राष्ट्रीय रैंक के आधार पर इन सीटों के लए आवेदन कर सकता है.

राज्य कोटा (85% सीटें)

इसका संचालन संबंधित राज्य सरकार के DME या राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शेष 85% सीटें संबंधित राज्य के पात्र विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं. प्रत्येक राज्य के नियम पात्रता मानदंड और समय-सीमा अलग-अलग हो सकते हैं.

चरण 4: केवल स्कोर नहीं, विकल्पों की पूरी सूची तैयार करें

कई अभिभावक केवल शीर्ष मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. जबकि वास्तविक सफलता एक सुविचारित चाइस-फिलिंग रणनीति पर निर्भर करती है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अलावा डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का भी मूल्यांकन करें. पिछले साल के कट-ऑफ, फीस संरचना, स्थान, बॉन्ड नियम और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर विकल्पों की सूची तैयार करें.

अंतिम संदेश

आज आपके बच्चे ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है. अब उसे आराम समर्थन और सकारात्मक माहौल की आवश्यकता है. ने वाले कुछ सप्ताहों में रैंक, कट-ऑफ, काउंसलिंग राउंड, दस्तावेज़ सत्यापन और चॉइस फिलिंग जैसी प्रक्रियाएं प्रवेश की दिशा तय करेंगी. ऐसे में अभिभावकों की जागरूकता, समय पर तैयारी और सही निर्णय ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. परीक्षा आज समाप्त हो सकती है, लेकिन मेडिकल प्रवेश की यात्रा अभी शुरू हुई है.