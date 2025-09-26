लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये
Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है. इसके तहत अगर आप भी लाभ उठाना चाहती हैं, तो आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है. आइए, इस लेख में हम आपको बताते हैं.
Lado Lakshmi Yojana Benefits: हरियाणा सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर, दिन गुरूवार को इस महत्वपूर्ण योजना को लॉन्च कर दिया है. इस स्कीम के तहत, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हर महीने ₹2100 की राशि भेजी जाएगी. इस योजना के लॉन्च के साथ ही, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक आधिकारिक मोबाइल ऐप और पोर्टल भी शुरू हो गया है.
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं और कुछ अनिवार्य दस्तावेज़ निर्धारित किए हैं. यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये दस्तावेज़ पूरे नहीं हैं, तो स्कीम का लाभ आपके खाते तक नहीं पहुँच पाएगा. आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें-
परिवार पहचान पत्र (PPP): यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है, क्योंकि इसी के आधार पर योजना के लिए पात्रता तय की जाएगी.
लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. हरियाणा सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जहाँ से पात्र महिलाएँ आसानी से अपना फॉर्म भर सकेंगी. यह जानना ज़रूरी है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति फॉर्म भरवाने या लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें. सभी लाभ सीधे सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही मिलेंगे.
