Thugesh ने Koffee With Karan के साथ की The Thugesh Show की तुलना

लोकप्रिय YouTuber, ठगेश (Thugesh), जो अपने ठग जीवन (Thug Life) और रोस्ट वीडियो (Rost Video) के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि YouTube के बाद जीवन कैसे बदल (Life before and after Youtube ) गया है, द ठगेश शो (The Thugesh Show) की तुलना कॉफ़ी विद करण (Koffee With Karan) से की गई है.