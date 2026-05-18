सोशल मीडिया पर शोर ज्यादा, जमीन पर असर कम... क्या सिर्फ PR इवेंट बनकर रह गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा

Gavishti Yatra: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी वास्तविक प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी तेज होते जा रहे हैं. सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या यह यात्रा अब धार्मिक जनआंदोलन से ज्यादा एक 'PR इवेंट' बनकर रह गई है?

ऋत्विक जायसवाल: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा को सोमवार को 16 दिन पूरे हो गए. 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई यह यात्रा अब तक पूर्वांचल के 13 जिलों और करीब 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है और फिलहाल आजमगढ़ में है. लेकिन यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी वास्तविक प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी तेज होते जा रहे हैं. सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या यह यात्रा अब धार्मिक जनआंदोलन से ज्यादा एक 'PR इवेंट' बनकर रह गई है?

सोशल मीडिया पर हाई वोल्टेज, जमीन पर सीमित असर

आलम यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद की पीआर टीम की ओर से यात्रा से जुड़े वीडियो, रील्स, क्लिप्स और बयान सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं. हर सभा के छोटे-छोटे आक्रामक वीडियो तेजी से वायरल कराने की कोशिश हो रही है. लेकिन जमीन पर तस्वीर उतनी प्रभावशाली नजर नहीं आ रही, जितनी डिजिटल दुनिया में पेश की जा रही है.

कई जिलों में यात्रा के दौरान आम जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी सीमित दिखाई दी, सभाओं में कुर्सियां भी नहीं भर पा रही हैं. जो चंद लोग दिख रहे वह भी किसी न किसी राजनीतिक दल के छुटभैया नेता और कार्यकर्ता ही हैं. स्थानीय स्तर पर मौजूद लोग भी यह सवाल उठाते नजर आए कि यदि यह यात्रा वास्तव में जनभावनाओं से जुड़ी होती, तो भीड़ और सामाजिक सहभागिता कहीं ज्यादा व्यापक होती. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल यात्रा का सबसे मजबूत हिस्सा उसका सोशल मीडिया नैरेटिव है, न कि जमीनी जनसमर्थन.

यह भी पढ़ें: इस राज्य सरकार ने खोला पिटारा! महिलाओं को हर महीने 3000 रु, फ्री बस यात्रा, 7वें वेतन आयोग को भी मंजूरी

स्थानीय मीडिया की दूरी ने बढ़ाई चर्चा

यात्रा को लेकर एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, स्थानीय मीडिया की घटती रुचि. शुरुआती दिनों में जहां यात्रा को व्यापक कवरेज मिल रही थी, वहीं अब कई जिलों में मुख्यधारा मीडिया ने इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है. स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि यात्रा के दौरान जब भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से यूपी में कथित गौहत्या, गोमांस तस्करी या सरकारी संरक्षण जैसे आरोपों पर तथ्य और प्रमाण मांगे जाते हैं, तो वे सीधे जवाब देने के बजाय पत्रकारों पर ही नाराज हो जाते हैं.

कुछ पत्रकारों का दावा है कि सवाल पूछने पर उन्हें 'बिका हुआ', 'प्रभावित' या 'एजेंडा चलाने वाला' तक कह दिया जाता है. यही वजह है कि अब कई स्थानीय मीडियाकर्मी यात्रा को कवर करने में रुचि नहीं दिखा रहे. मीडिया जगत में यह चर्चा भी तेज है कि यदि यात्रा के पास ठोस तथ्य और दस्तावेज हैं, तो सवालों से इतनी असहजता क्यों?

अपनी पीआर टीम पर ही निर्भर हैं अविमुक्तेश्वरानंद

यात्रा के दौरान अब सबसे ज्यादा सक्रियता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अपनी मीडिया और पीआर टीम की दिखाई दे रही है. अधिकांश वीडियो, फोटो और प्रचार सामग्री वही जारी कर रही है. कई जगह स्थानीय कवरेज सीमित होने के बावजूद सोशल मीडिया पर यात्रा को बड़े जनसमर्थन वाले अभियान की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब किसी अभियान का वास्तविक प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है, तब उसकी डिजिटल प्रस्तुति और आक्रामक हो जाती है. गविष्टि यात्रा को लेकर भी अब यही चर्चा शुरू हो गई है.

बड़े आरोप, लेकिन प्रमाण अब भी नहीं

16 दिन की यात्रा के दौरान मंचों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि यूपी में गौहत्या हो रही है, गोवंश सुरक्षित नहीं है और गोमांस तस्करी को संरक्षण मिल रहा है. लेकिन अब तक यात्रा की ओर से कोई आधिकारिक रिपोर्ट, आरटीआई, एफआईआर, कोर्ट रिकॉर्ड या प्रशासनिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया. यही कारण है कि अब लोगों के बीच यह सवाल और गहरा हो रहा है कि आखिर यह यात्रा तथ्य आधारित आंदोलन है या भावनात्मक और राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास?

विपक्षी उपस्थिति ने और बढ़ाए सवाल

गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक यात्रा के अधिकांश पड़ावों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े स्थानीय नेताओं की सक्रियता लगातार देखने को मिली. कई जगह वही मंच प्रबंधन, स्वागत और भीड़ जुटाने में आगे दिखाई दिए. इससे यात्रा का राजनीतिक रंग और गहरा होता दिखाई दे रहा है. राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि क्या गविष्ठि यात्रा वास्तव में धार्मिक जनजागरण का अभियान है या धीरे-धीरे एक विपक्ष समर्थित राजनीतिक प्रोजेक्ट में बदलती जा रही है.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि यात्रा का उद्देश्य केवल गो-रक्षा है, तो फिर उसका सबसे मजबूत आधार सोशल मीडिया और राजनीतिक नेटवर्क ही क्यों दिखाई दे रहा है?

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.