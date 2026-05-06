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बिना नोटों का व्यापार और पत्थरों की गवाही: ‘शिपकी ला’ के प्राचीन व्यापार का अनूठा संसार

शिपकी ला हमें सिखाता है कि भूगोल बदल सकता है, सम्बन्ध बदल सकते हैं, कूटनीति के मौसम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के प्रति हमारा समर्पण कभी नहीं बदलता. यह महज़ एक दर्रा नहीं है, यह भारत के धैर्य की कहानी है.

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Dhara Pandey

Updated : May 06, 2026, 03:12 PM IST

बिना नोटों का व्यापार और पत्थरों की गवाही: ‘शिपकी ला’ के प्राचीन व्यापार का अनूठा संसार

 ‘शिपकी ला’ सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सतलुज नदी की दहाड़ और जास्कर पर्वतमाला की खामोशी का संगम है. फोटो- X/Nikhil Saini

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पिछली बार हमने पंचशील समझौते के सिद्धांतों की चर्चा की थी. उस कूटनीतिक दस्तावेज़ में भारत और चीन  कुछ दर्रों को भी खोले रखने पर सहमत हुए थे, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का रास्ता बनने वाले थे. उनमें से ही एक दर्रा था शिपकी, जिसे आमतौर पर  शिपकी ला (Shipki La) कहते हैं. दर्रे को अंग्रेज़ी में पास और तिब्बती में ‘ला’ कहा जाता है.

हिमालय के कई ऊंचे और रहस्यमयी दर्रों में शिपकी ला (Shipki La) थोड़ा अलग है. यह सिर्फ़ एक भौगोलिक दर्रा नहीं है, यह पंचशील की नीति का वह खामोश गवाह है, जिसने दोस्ती के सुनहरे दिन भी देखे हैं और युद्ध की कड़वाहट भरी सर्दियां भी. ‘शिपकी ला’ सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सतलुज नदी की दहाड़ और जास्कर पर्वतमाला की खामोशी का संगम है.

आमतौर पर पर्यटकों के लिए शिमला में ही समाप्त हो जाने वाला हिमाचल प्रदेश उससे कहीं आगे तक, एक अलग रंग में फैला हुआ है. शिमला की हरियाली, नारकंडा के ख़ूबसूरत सेब के बाग और रामपुर बुशहर को पार करते ही हिमाचल की किन्नौर घाटी शुरू होती है. इसी किन्नौर में 18,510 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा इतना ऊंचा है कि ऑक्सीजन भी अपनी मौजूदगी का अहसास दिलाने के लिए संघर्ष करती है. शिपकी ला का भूगोल किसी साहसी लेखक की कल्पना जैसा है. यह जास्कर पर्वत श्रेणी का वह हिस्सा है जो तिब्बत के 'नगारी' क्षेत्र को भारत से जोड़ता है, लेकिन इस दर्रे की असली रूह है सतलुज नदी. तिब्बत के पवित्र मानसरोवर के पास से 'लांगचेन खंबाब' नाम से निकलने वाली यह नदी जब ‘शिपकी ला’ के पास पहुंचती है, तो पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसी गहरी घाटी बनाती है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यहीं से सतलुज पहली बार भारत की सीमा में कदम रखती है. यही दर्रा है सतलुज का महाद्वार.

'वस्तु-विनिमय' का जादू

क्या आप आज की दुनिया में सोच सकते हैं कि बिना किसी 'UPI' या कैश के व्यापार हो सकता है? शिपकी ला में यह सदियों से होता आया है. यहां का 'वस्तु-विनिमय' (Barter System) इंसान के आपसी भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है. आज के आधुनिक डिजिटल युग में भी ये कायम है. 

पत्थर की गवाही (गमग्या): प्राचीन काल में, यहां के व्यापारी एक अनोखी परंपरा निभाते थे जिसे 'गमग्या' कहा जाता था. दो व्यापारी एक पत्थर को तोड़कर आधा-आधा हिस्सा रख लेते थे. अगली बार जब वे मिलते या उनके परिवार के लोग मिलते, तो उन पत्थरों को जोड़कर पहचान की जाती थी. यह यह एक विचित्र सा 'ईमानदारी का कोड' था.

भारत की ओर से गुड़, मिश्री, तम्बाकू,चावल और रेशमी कपड़े पहाड़ों के उस पार जाते थे. बदले में जो आता था, वह अनमोल था, दुनिया का सबसे मुलायम पश्मीना ऊन, केसर, शिलाजीत और याक की पूंछ (जिसका उपयोग मंदिरों में चंवर के रूप में होता है). यहां व्यापार केवल सामान का नहीं, बल्कि मुस्कुराहटों और संस्कृतियों का होता था.

Shipki La

व्यापार का पुनरुद्धार: पुराने कारवां की वापसी

1962 के युद्ध ने इस मार्ग की आत्मा को जैसे सुला दिया था. लेकिन 1992 में जब फिर से व्यापार के समझौते हुए, तो इस दर्रे की धड़कनें दोबारा लौट आईं. तब से दोबारा शुरू हुआ यह मार्ग आज भी जून से अक्टूबर के बीच व्यापार के लिए खुलता है. हालांकि Covid के दौर और भारत-चीन (गलवान) तनाव  के चलते इस मार्ग में बार-बार निर्जनता और सन्नाटे का वास बना रहा. आज के समय में भले ही तकनीक बदली हो, पर शिपकी ला का महत्व कम नहीं हुआ. स्थानीय किन्नौरी व्यापारी आज भी उस दिन का इंतज़ार करते हैं, जब यह रास्ता पूरी तरह खुल जाए और 'हिंद-चीन' के बीच व्यापार की वह पुरानी रौनक फिर से लौट आए. यह रास्ता हमें याद दिलाता है कि भले ही कूटनीति के रास्तों पर कभी-कभी बर्फ जम जाए, लेकिन व्यापार और संस्कृति की नदियां हमेशा अपना रास्ता खोज लेती हैं. यह मार्ग न केवल आर्थिक मजबूती देता है, बल्कि यह भविष्य के लिए कैलाश-मानसरोवर यात्रा का सबसे छोटा और सुगम रास्ता भी बन सकता है.

इंदिरा गेट: जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी इतिहास बन गई

1968 में जब भारत-चीन सीमा पर एक बार फिर से हलचल बढ़ने की ख़बर आई, तब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो इस अछूते क्षेत्र का दौरा करेंगी. 'आयरन लेडी' के स्वागत के लिए भारतीय सेना और प्रशासन ने रातों-रात इस द्वार का निर्माण करवाया. हालांकि अपने नाम के अनुरूप इस द्वार का स्ट्रक्चर ऐसा विशालकाय नहीं था, जिसे देखे जाने का चाव हो. पर इसका वहां होना ही अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रमाण है. सीमा की अंतिम चौकी पर खड़ा यह 'इन्दिरा गेट' इस निर्जन पहाड़ पर इंसानी जज्बे की कहानी सुनाता है. यह छोटा सा गेट बताता है कि यहां से भारत की सीमा और हमारी संप्रभुता शुरू होती है. यह उस आखिरी रेखा पर है, जहां से तिब्बत शुरू होता है. आज जब आईटीबीपी (ITBP) के जवान वहां गश्त लगाते हैं, तो यह गेट उन्हें याद दिलाता है कि भले ही दिल्ली यहां से हजारों मील दूर हो, लेकिन भारत की सत्ता और संकल्प का असर यहां मौजूद है.

Shipki La

टूरिज्म से 'अछूता' रहने का रहस्य: क्यों यहां भीड़ नहीं पहुंचती?

हिमाचल के अन्य हिस्सों जैसे शिमला या मनाली की तुलना में शिपकी ला और इसके आसपास का इलाका (जैसे खाब और पूह) आज भी पर्यटकों की नज़रों से दूर हैं. इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं:

रणनीतिक संवेदनशीलता: लाइन ऑफ़ एक्चुअल कन्ट्रोल (तिब्बत) के करीब होने के कारण यह क्षेत्र 'इनर लाइन परमिट' (Inner Line Permit) के दायरे में आता है. यहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं मिलती, जिससे आम टूरिस्ट यहां आने से कतराता है. हालाँकि इसी वजह से यह जगह आज भी व्यावसायिक भीड़-भाड़ से बची हुई है.

कठोर भूगोल और ख़तरनाक डैंगलिंग रोड्स: यहां की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिनी जाती हैं. 'हिंदुस्तान-तिब्बत रोड' पर सफ़र करना हर किसी के बस की बात नहीं. इस रोड पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच किसी धागे पर चल रहे हों! एक तरफ आसमानी ऊंचाई वाले पहाड़ और दूसरी तरफ़  गहरी खाई.

सुविधाओं का अभाव: आज के दौर में जहां हर कोई इंस्टाग्राम के लिए नई लोकेशन ढूंढ रहा है, ‘शिपकी ला’ आज भी 'ऑफ-बीट' टूरिज्म की लिस्ट से गायब है क्योंकि यहां न तो शोर है, न ही मोबाइल नेटवर्क. यहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट है और निर्जन ठंडी भूमि, यहां न तो फाइव स्टार होटल हैं और न ही चकाचौंध. यहां सिर्फ सन्नाटा है और धूसर भूरे पहाड़ हैं. इसी वजह से यह स्थान केवल कुछ ही 'ऑफ-बीट' ट्रेकर्स और उन लोगों के लिए बचा रहा जो भीड़ नहीं, बल्कि एकांत खोजते हैं. यही एकांत इस जगह को आध्यात्मिक और रोमांचक बनाता है. हालांकि, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की आवाजाही किन्नौर और स्पीती इलाके में बढ़ी है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जून 2025 में इस जगह को आम पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोल दिया है.

निष्कर्ष: पत्थरों में कैद एक जीवंत गाथा

शिपकी ला हमें सिखाता है कि भूगोल बदल सकता है, सम्बन्ध बदल सकते हैं, कूटनीति के मौसम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के प्रति हमारा समर्पण कभी नहीं बदलता. यह दर्रा पंचशील के उन अधूरे सपनों और भारत की अटूट शक्ति का जीता-जागता स्मारक है. यह महज़ एक दर्रा नहीं है, यह भारत के धैर्य की कहानी है. पंचशील की शांति से लेकर 'इन्दिरा गेट' की अडिगता तक, शिपकी ला भारत के गौरवशाली अतीत और सुरक्षित भविष्य के बीच एक मज़बूत सेतु की तरह खड़ा है.

अगली बार जब आप हिमालय की बर्फ को देखें, तो याद रखिएगा कि कहीं दूर शिपकी ला पर हाड़ कंपाती हवा और चिंदी भर ऑक्सीजन के बीच कोई जवान खड़ा है, जो भारत की अखंडता की रक्षा कर रहा है.
 

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