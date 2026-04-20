पाकिस्तान का हाल- घर में नहीं दाने, अम्मां चली भुनाने जैसा

पाकिस्तान के अंदर का हाल बुरा है. गर्मी बढ़ रही है, और बिजली गायब! कहीं 4 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 14 घंटे तक कटौती. कारखाने ठप, दुकानें सुस्त ! आम आदमी पसीने में तर, और सरकार अपनी कूटनीति में बिजी!

डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी/ मालवी में कहावत है - 'आँगणो अंधारो, और बातां को आखा तीज.' पाकिस्तान का यही हाल है! अमेरिका और ईरान में समझौते की बात कर रहा पर खुद की हालत खराब है. इस सप्ताह अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली बातचीत की दूसरी दौर की मेजबानी करने वाला है. लेकिन वहीं दूसरी ओर, देश गर्मी में घंटों तक बिजली कटौती झेल रहा है. यह समस्या मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र से एलएनजी की कमी के कारण है, साथ ही अधिकारियों के खराब फैसलों ने भी इसे बढ़ाया है.

पाकिस्तानी हुकूमत ने वादा किया था कि बिजली कटौती रोजाना दो-तीन घंटे से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन पिछले सप्ताह यह सीमा पार कर गई. पूरे देश में पीक आवर्स के दौरान 6,500 मेगावाट तक की बिजली की कमी दर्ज की गई. अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के पाँच गैस-आधारित बिजली संयंत्रों के टैंकों को भरने के लिए खाड़ी से कम से कम चार टैंकर तरल प्राकृतिक गैस की जरूरत है. पाकिस्तान हमेशा से ऐसा देश रहा है जो अपने नागरिकों के सहनशक्ति से ज्यादा नाटक पैदा करता है.

पाकिस्तान के अंदर का हाल बुरा है. गर्मी बढ़ रही है, और बिजली गायब! कहीं 4 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 14 घंटे तक कटौती. कारखाने ठप, दुकानें सुस्त ! आम आदमी पसीने में तर, और सरकार अपनी कूटनीति में बिजी ! पाकिस्तान की जनता अब सीधा कह रही है - “हमें कूटनीति नहीं, बिजली चाहिए!” क्योंकि बिना बिजली के उद्योग बंद, रोज़गार पर असर, महंगाई बढ़ती ही जा रही है !

सरकार ने यह माना कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक बिजली से जुड़ा है, जो वहां की 25-30% बिजली पैदा करती है. यह बिजली कम उत्पादन कर रही है क्योंकि सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने जलाशयों से पानी टरबाइन चलाने के लिए नहीं छोड़ा. पानी की उपलब्धता प्रांतों की सिंचाई की माँग के अनुसार तय की जा रही थी और किसी ने भी यह नहीं देखा कि देश में बिजली संकट चल रहा है.

पाकिस्तान के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कूटनीतिक सफलता से देश की इमेज सुधरेगी और भविष्य में दूसरों से ज्यादा आर्थिक मदद मिल सकती है. लेकिन फिलहाल आम पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं, जब बिजली ही नहीं है, तो इस कूटनीति का फायदा आखिर कब और किसे मिलेगा?

पाकिस्तान के नेताओं ने विभिन्न पक्षों से मिलने के लिए काफी यात्राएँ कर रहे हैं. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तीन दिन पहले तेहरान गए थे, जिसे ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के 'गहरे और महान द्विपक्षीय संबंधों' का प्रतिबिंब बताया जबकि मात्र दो साल पहले दोनों देश अपनी सीमा पर बलूचिस्तान क्षेत्र को लेकर एक-दूसरे के इलाके में मिसाइलें दाग रहे थे.

इसी बीच पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोहा (कतर) और रियाद गए, जहाँ उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गले मिलते हुए तस्वीरें आईं. सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ आपसी रक्षा समझौता है, लेकिन दोनों पक्ष ऐसा नहीं मानते कि ईरान के हमलों से यह समझौता सक्रिय हुआ हो. जेट और सैनिक तो केवल युद्धविराम घोषित होने के बाद ही पहुँचे थे. सऊदियों की ओर से इस पर कोई सार्वजनिक शिकायत नहीं आई, शायद इसलिए क्योंकि मुनीर ने पिछले महीने संकट के चरम पर रियाद जाकर एकजुटता दिखाई थी.

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से संयोगवश कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता करना पड़ा तो वे खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं. इस प्रशासन के स्तर पर भी यह यात्रा काफी नाटकीय होगी. पिछले दो दशकों में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है. जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में आए थे तो वे आधी रात में बिना रोशनी वाले एयर फोर्स वन से उतरे थे और खिड़कियों के पर्दे बंद रखे गए थे ताकि मिसाइल हमले से बचा जा सके.

अगर ट्रंप का जेट इस्लामाबाद आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे शहर में आएगा जहाँ पहले से ही बिजली कटौती से अंधेरा छाया हुआ होगा. अभी से ही इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर दिया गया है, मॉल वाहक गाड़ियां था गई हैं, आवाजाही स्ट्रिक्ट हो गई है , हालांकि अभी यह संभावना कम है ट्रम्प आ रहे हैं ! अगर आये तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट और शहर के मुख्य इलाकों में भारी सुरक्षा होगी. पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पुलिस के हजारों जवान तैनात किए जाएंगे. सड़कों पर पाकिस्तानी और अमेरिकी झंडे लगाए जाएंगे. सेरेना होटल या प्रधानमंत्री हाउस के आसपास इलाका पूरी तरह सील हो जाएगा. मीडिया में जोर-शोर से यह प्रचार होगा- 'इस्लामाबाद 2.0', 'पाकिस्तान ने शांति का पुल बनाया', 'ट्रंप का ऐतिहासिक दौरा' जैसी सुर्खियाँ छाएंगी.

पाकिस्तानी सरकार और सेना (खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ) इसे बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रचारित करेंगे.

बहुत बार यह उम्मीद इस्लामाबाद की रणनीतिक स्थिति को बेचकर सिर्फ इतना पैसा जुटाने तक सिमटकर रह गई कि बिजली जलती रहे. इस बार बिजली पहले ही बुझ रही है. और बदलाव यह है कि पाकिस्तान के नेता अब दूसरों की लड़ाइयाँ खत्म करवाने के लिए मोलभाव कर रहे हैं.

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