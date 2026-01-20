FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए स्पेशल

सिस्टमेटिक हत्याकांडः लानत है सिस्टम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो!

Noida Techie Died Case: नोएडा सेक्टर 150 में शुक्रवार की देर रात एक टेक्नीशियन की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. वे अपनी कार के ऊपर खड़ा होकर 2 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, फिर डूब गया. इस दौरान क्या हुआ? कैसे युवा इंजिनियर युवराज मेहता की मौत हो गई? आइए श्रुति अग्रवाल से विस्तार में जानते हैं

Shruti Agrawal

Updated : Jan 20, 2026, 01:14 PM IST

डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हमारी सोच शून्य है. युवराज को बचाया जा सकता था. आसपास की सोसायटी से गाड़ियों को मंगवाकर बेसमेंटरूपी नाले के पास खड़ा करके कोहरे को रोशनी में बदला जा सकता था. गौतम बुद्ध नगर उर्फ ग्रेटर नोएडा में 1000 से ज्यादा बड़े-छोटे तालाब हैं, इन्हीं में से किसी मछुआरे या सिंघाड़े की खेती वाले से नाव मंगवाई जा सकती थी, लेकिन ये सिस्टम है भाई जो हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है. नोएडा सेक्टर 150 में शुक्रवार की देर रात एक टेक्नीशियन की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. कैसे युवा इंजिनियर युवराज मेहता की मौत हो गई? आइए श्रुति अग्रवाल से विस्तार में जानते हैं...

मौत से पहले घंटों लगाता रहा बचाने की गुहार

'पापा मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो. युवराज कुछ पल नहीं दो घंटे से ज्यादा समय तक गुहार लगाता रहा'. बेबस पिता पुलिस-प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाता रहा. वर्दी वाले पानी ठंडा है, पानी में सरिया होगा कहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे. ठीक है कुहासा घना था लेकिन जिन चाह लोगों के तन पर वर्दी थी वो आस-पास के लोगों से गुजारिश कर सकते थे. यदि एकाएक सौ-पचास से ज्यादा गाड़ियां नाले में तब्दील इस बेसमेंट के आसपास अपनी हेड लाइट जलाकर खड़ी हो जाती तो क्या उजाला नहीं हो जाता. आसपास के तालाबों के पास बसी बस्तियों से नाव मंगवाई जा सकती थी. याद रखिए यह घटना ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहर की जगह किसी गांव-देहात में होती तो बिना वर्दी के गांववाले युवराज को बचाने के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ कर गुजरते. 

लापरवाह सिस्टम के कारण गई युवा इंजिनियर की जान

मेरे शहर इंदौर में 22-24 लोग गंदा पानी पीकर मर गए. जिस शहर में अभी रह रही , वहां 27 साल का युवा इंजीनियर गंदे पानी के नाले सो-कॉल्ड बेसमेंट में डूबकर मर गया. दोनों ही हादसों में गई जानें बचाई जा सकती थीं लेकिन लापरवाह सिस्टम, इसे तो काफी पहले ही नष्ट हो जाना था, अभी भी सांस ले रहा है . युवराज ने अपनी जान बचाने के लिए दो घंटे से ज्यादा संघर्ष किया लेकिन इन दो घंटों में वर्दी वाले ठंड है, कोहरा है, पानी में सरिया होगा कहकर तथाकथित बेसमेंट और वास्तविक नाले में उतरने से बचते रहे. युवराज को पता था, विपरीत समय में उसे क्या करना चाहिए, वह अपनी ग्रांड विटारा कार की छत तक आया, दो घंटे से ज्यादा समय तक छत पर सीधा लेटा रहा, मोबाइल की टार्च से सिग्नल देता रहा, आपको तो बकायदा ट्रेनिंग मिली थी. पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग का आखिर क्या फायदा. क्यों नहीं यह वर्दी ही उतारकर रख देनी चाहिए. यदि आपको यह ही नहीं पता कि विपरीत समय में क्या करना चाहिए. 

नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम की देरी

पिता-पुलिस और मदद मुहाने पर खड़ी थी, उसपर भी एक युवा डूब कर मर गया, इस पर ठहरकर सोचने की आवश्यक्ता है. मौत से पहले युवराज ने आवाज भी दी थी, उसके पिता ने उसकी अंतहीन आहें भी सुनी थीं लेकिन सिस्टम यहां बेहरा है. पुलिस-प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भूल चुकी है कि ग्रेटर नोऐडा उच्च भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है. सिसमिक जोन पांच, जहां रिएक्टर पैमाने पर छह से सात के आकंडे तक का भूकंप कभी भी आ सकता है. उसी ग्रेटर नोएडा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम को पुलिस रात एक बजकर दस मिनिट पर फोन करती है वह पहुंचती है रात तीन बजकर पैंतालिस मिनट पर. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम तो इससे भी एक घंटा बाद पहुंचती है. इस बीच दो घंटे से ज्यादा समय तक संघर्ष कर रहा युवराज रात दो बजकर तीस मिनट तक डूब जाता है. कुछ इस तरह किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट जो खुद में ही बड़ा डिजास्टर है. कोहरे वाली सर्द रात में हर जिम्मेदार रजाई ओढ़कर सो रहा था, एक पिता की आंखों से नींद छीनने के लिए. 

युवराज को बचाया जा सकता था...

यदि किसी भी जिम्मेदार को जिम्मेदारी का अहसास होता तो युवराज जीवित होता. यदि युवराज की जगह वहां कोई वीआईपी फंसा होता तो जिम्मेदारों के दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलते. सच तो यह है कि मौके पर मौजूद वर्दी वालों ने ना-नुकर की जगह सिर्फ दिमाग लगाया होता तो युवराज को बचाया जा सकता था. एक युवा, होनहार ही नहीं संघर्षशील युवा की बली ले ली गई है . हम सब चुप हैं. इंदौर में 22-24 लोग गंदा पानी पीकर मर गए. हम चुप हैं. कड़वी सच्चाई यह है कि शुतुरमुर्ग बनने की जगह आस-पास नजरें दौड़ाकर देखना होगा... एक नहीं अनेक हत्याकांड नजर आएंगे. एक नहीं अनेक हाथ नजर आएंगे जिनमें मासूमों का रक्त लगा है. ये वे हाथ हैं जो सिस्टमेटिक हत्या करते हैं. यूं तो इस सिस्टम को कबका नष्ट-ध्वस्थ हो जाना चाहिए था लेकिन सबकी मौत आती है इस नाकारा सिस्टम की नहीं.

