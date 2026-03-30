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हॉर्मुज का स्पीड ब्रेकर और भारत की अर्थव्यवस्था का गियर 

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हॉर्मुज का स्पीड ब्रेकर और भारत की अर्थव्यवस्था का गियर 

Indian Economy: भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. दावे मजबूत बुनियाद के हैं, सपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के हैं. लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही ग्लोबल मार्किट में ‘तेल और युद्ध’ का तूफान उठा, भारत के विकास की रफ्तार डगमगाने लगी. 

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Dr Prakash Hindustani

Updated : Mar 30, 2026, 03:05 PM IST

हॉर्मुज का स्पीड ब्रेकर और भारत की अर्थव्यवस्था का गियर 

Indian Economy or Hormuz Strait (AI Imege)

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Indian Economy or Hormuz Strait:अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी  की वृद्धि दर को 7% से घटाकर 5.9% किया है.  सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब भी बाहरी झटकों के सामने पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें हमारे विकास के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो सकती हैं. महंगाई कभी अकेले नहीं आती, यह अपने साथ कम होती सैलरी की ताकत और बढ़ते खर्च का आतंक भी लाती है.

कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज  में रुकावट, महंगाई का बढ़ता दबाव और कमजोर होता रुपया, ये चार संकेत साफ बताते हैं कि संकट सिर्फ कुछ देशों का नहीं है, हमारा भी है. असर सीधे हिन्दुस्तानियों  की जेब और रसोई तक पहुंच चुका है. सैलरी आती है और महंगाई उसे स्वाइप कर लेती है.  

भारत की विकास यात्रा अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं 

सवाल यह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि क्या भारत ने खुद को इन झटकों से बचाने के लिए पर्याप्त तैयारी की है? और अगर नहीं, तो इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा, सरकार, उद्योग या आम नागरिक?  झटकों ने  साबित कर दिया है कि भारत की विकास  यात्रा अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है. और बाहरी संकट आते ही इसकी गति धीमी पड़ जाती है. कोई भी देश हो, वैश्विक झंझावातों से अछूता तो रह नहीं सकता.  

यह भी पढ़ें: Opinion: आर्थिक युद्ध लड़ रहा है भारत

हॉर्मुज का स्पीड ब्रेकर

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तक  कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर देश की जेब पर पड़ता है.  अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है. इसकी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान  और अन्य खाड़ी देशों के बीच टकराव. इससे तेल की सप्लाई बाधित हो रही है. भारत का आयात बिल बढ़ता है और सरकार के सामने आर्थिक संतुलन बनाए रखना चुनौती बन जाता है. दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल टेंकरों में भरकर स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के रास्ते  गुजरता है. वर्तमान तनाव के कारण इस रास्ते पर आवागमन कई देशों के लिए  लगभग ठप हो गया है.

कमजोर रुपया का मतलब है कि विदेशों से आने वाला सामान और महंगा हो जाएगा. इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट  यानी सीएडी भी बढ़ने का खतरा है, जो जीडीपी के करीब 2% तक जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबी चली, तो भारत जैसे देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसका असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगों और बिजली उत्पादन पर भी पड़ेगा. 

तेल महंगा होने का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है. परिवहन महंगा होता है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ जाती है. गोल्डमैन  ने भारत में महंगाई का अनुमान 3.9 प्रतिशत  से बढ़ाकर 4.6 प्रतिशत  कर दिया है. 

लोन होंगे महंगे, निवेश और कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ेगी 

ऐसी स्थिति में हमारी रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं. अगर रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी होती है, तो लोन महंगे हो जाएंगे. इससे निवेश और कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ है. डॉलर के मुकाबले इसमें करीब 4% की गिरावट आ चुकी है. इन आर्थिक बदलावों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है. 

यह भी पढ़ें: Gangajali Fund: कहानी उस फंड की, जिसमें कितना पैसा है कोई नहीं जानता, सरकार की है बड़ी तैयारी

महंगे तेल के कारण ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिससे सब्जियां, फल और राशन महंगे होंगे. LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी जारी रह सकती है. अगर आपने घर या कार का लोन लिया है, तो ब्याज दर बढ़ने से आपकी ईएमआई बढ़ सकती है. नए लोन लेना भी महंगा हो जाएगा. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ेगा, जिससे म्यूचुअल फंड और एसआईपी  के रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज बढ़ने की संभावना भी  राहत दे सकती है.

जब विकास दर घटती है, तब  नई नौकरियों के अवसर कम हो जाते हैं। कंपनियां खर्च बचाने के लिए वेतन वृद्धि भी सीमित कर सकती हैं. कमजोर रुपये के कारण विदेश यात्रा और पढ़ाई का खर्च बढ़ जाएगा. धीमी अर्थव्यवस्था की लो बैटरी के कारण लाखों भारतीयों के सपने डाउनलोड होने में दिक्कत आ सकती है. 

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