Harish Rana- Euthanasia: हरीश राणा की मुक्ति के बाद अब उठ रहे हैं कई सवाल, किसे मिली मुक्ति - हरीश को या परिवार को?

Harish Rana Passive Euthanasia: हरीश राणा की मुक्ति के बाद कई सवाल सिर उठा रहे हैं, मसलन क्या यह मुक्ति सिर्फ हरीश राणा के लिए है या उनके माता पिता को भी कोई मुक्ति मिली? मुक्ति की यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से भले सही रही हो लेकिन क्या मानवीय आधार पर भी यह सही थी?

Harish Rana Passive Euthanasia: हरीश राणा को उनके कष्टों से मुक्ति मिल चुकी है. AIIMS में बीते मंगलवार यानी 24 मार्च को उनका निधन हो गया. और 25 मार्च दिन गुरुवार को ग्रीन पार्क के श्मशान घाट में दाह संस्कार भी. भारत में इच्छामृत्यु के पहले केस के तौर पर हरीश राणा का नाम अब इतिहास में दर्ज हो चुका है. यह नाम तो आपके भी जेहन पर दर्ज हुआ था, पर अब धुंधलाने लगा होगा, जैसे श्मशान से उठता यह धुआं अब शांत हो चुका है. लेकिन हरीश राणा की मुक्ति के बाद कई सवाल सिर उठा रहे हैं, मसलन क्या यह मुक्ति सिर्फ हरीश राणा के लिए है या उनके माता पिता को भी कोई मुक्ति मिली? मुक्ति की यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से भले सही रही हो लेकिन क्या मानवीय आधार पर भी यह सही थी? क्या इस मुक्ति को इच्छामृत्यु का नाम देना सही होगा या यह याचना मृत्यु थी?

13 साल की पीड़ा का अंत, लेकिन सवाल अब भी बाकी

इसमें कोई दो राय नहीं कि 13 बरस से जितनी पीड़ा में हरीश राणा थे, उससे ज्यादा पीड़ा हरीश के पिता अशोक राणा और मां निर्मला देवी झेल रहे थे. सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि पूरा परिवार ही इस बीमारी से त्रस्त और तबाह हो चुका था. ऐसे में हर तरफ से नाउम्मीद होकर हरीश राणा के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भरी याचना की. उन्होंने हरीश राणा की मुक्ति के लिए अर्जी दाखिल की. फिर कोर्ट ने 11 मार्च को इस इच्छामृत्यु पर अपनी मुहर लगा दी होगी. जाहिर है, यह एक ऐसा फैसला था जहां तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन को भी अपने आप से, अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ा होगा. फिर उन्होंने घर की मजबूरियां, हरीश राणा पर दी गई डॉक्टरों की राय और मेडिकल साइंस की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारी मन से अपना फैसला सुनाया होगा.

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क्या सिर्फ हरीश को मिली मुक्ति, या परिवार भी हुआ आज़ाद?

इसी के बाद 14 मार्च को हरीश राणा को एम्स में लाया गया. इसके बाद इच्छा मृत्यु की पूरी प्रक्रिया की हर अपडेट हम आपको हर दिन देते रहे. कब-कब उनके लाइफ सपोर्ट के किस हिस्से को हटाया गया, कब भोजन देना बंद किया गया. कब पानी देना रोक दिया गया. खबर पढ़ते-सुनते वक्त जिस मानसिक तनाव और दुख से आप गुजरे, हम सब भी खबर लिखते-बोलते वही तनाव और वही दुख झेल रहे थे. ऐसे में सोचिए उस माता-पिता का हाल जो हर पल अपने बेटे की मुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनका क्या हाल रहा होगा, हरीश के भाई-बहनों का हाल क्या रहा होगा, जाहिर है यह पूरा परिवार हरीश की मुक्ति के इंतजार में पल-पल मर रहा होगा, हर घड़ी उन्होंने बहुत मुश्किल से काटी होगी. लेकिन बीते 13 वर्ष से चला आ रहा दुखों का यह पहाड़ 24 मार्च को अचानक भरभराकर टूट गया.

लेकिन क्या हरीश की मुक्ति के साथ ही इस परिवार को भी मुक्ति मिल गई. जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा. जाहिर है कि हरीश जिस तकलीफ में थे, और हरीश के साथ-साथ उनका परिवार जिस तकलीफ में था, उससे तो दोनों को मुक्ति मिल गई. लेकिन अपने जवान बेटे को न बचा पाने का दुख इस परिवार को निश्चित रूप से साल रहा होगा. इस अर्थ में हरीश के माता-पिता के लिए अब तकलीफों की यादों का एक नया गलियारा खुल गया होगा, जिसमें न चाहते हुए भी यह परिवार टहल रहा होगा.

10 दिन की प्रक्रिया: हर पल जैसे एक परीक्षा

इच्छामृत्यु की प्रक्रिया पर दी जा रही अपडेट पर जो पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं आती रहीं, वे बताती हैं कि मानवीय स्तर पर इच्छामृत्यु की यह प्रक्रिया उन्हें यातना के तौर पर लग रही थी. 14 मार्च से 24 मार्च के बीच के 10 दिन का हर पल इस खबर से जुड़े हर शख्स के लिए किसी यातना से कम नहीं था. हम जैसे हर सामान्य जन को ऐसा लगता था जैसे उनका भोजन-पानी नहीं रोका जाना चाहिए था. यह अलग बात है कि हरीश को हो रही जिस तकलीफ की कल्पना से हम सहब सिहर रहे थे, डॉक्टरों की टीम यह समझती थी कि हरीश को ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो सकता. ऐसे में हमें बार-बार मुन्नाभाई एमबीबीएस के पात्र आनंद बनर्जी याद आते रहे, जिसे डॉक्टर सब्जेक्ट-सब्जेक्ट कहकर संबोधित करते थे. जो कुछ फील नहीं कर सकता था.

शायद कुछ वही हाल हरीश का भी रहा हो, लेकिन फिल्म के आखिरी दृश्यों में जो जादू आनंद बनर्जी के साथ हुआ, क्या वैसे किसी जादू की कोई उम्मीद हरीश के साथ नहीं की जा सकती थी. शायद यह रील लाइफ और रीयल लाइफ का फर्क था. लेकिन सामान्य जन को इस रीयल लाइफ में यह बात गले से नहीं उतर पा रही थी कि स्वाभाविक मौत देने के इंतजार में हरीश का भोजन पानी रखा गया. उन्हें लगता था कि क्या कोई मेडिकल साइंस के जरिए ऐसा कोई उपाय नहीं किया जाना चाहिए था जिससे हरीश को तुरंत मुक्ति मिल जाती.

इच्छामृत्यु या याचनामृत्यु

बहरहाल, अब सवाल यह कि इस मृत्यु को इच्छामृत्यु कहा जाए या याचनामृत्यु. दरअसल, इच्छामृत्यु तब कहा जाना चाहिए था जब यह डिमांड हरीश की ओर से की गई होती, लेकिन यहां हरीश की ओर से उसके परिवार ने यह याचना की थी, इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए याचनामृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

आखिरी सच तो यही है कि हरीश राणा अब अपने कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं, 13 बरस से जो पीड़ा और परेशानी उनका परिवार झेल रहा था, उससे उन्हें मुक्ति मिल चुकी है. माता-पिता को संतोष होगा कि उनके बेटे के हार्ट के वाल्व और कॉर्निया अब दूसरे शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं और अंतत: उनके बेटे को मुक्ति मिल गई. हालांक यह अलग बात है कि बेटे के जाने का दुख मां-बाप को अब भी कातर कर रहा होगा, ऐसे में हम और आप बस यही दुआ कर सकते हैं कि इस परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत मिले.

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