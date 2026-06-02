Surya Murder Case: सूर्या की हत्या हो या असद का एनकाउंटर, नफरत की फसल का अंजाम हमेशा रक्तरंजित होता है

इसी साल दिल्ली के उत्तम नगर में होली के त्योहार के दिन तरुण की हत्या का लाल रंग अभी फीका भी नहीं हुआ था कि गाजियाबाद के सूर्या की बकरीद के दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इन हत्याओं के पीछे विवाद कुछ भी रहा हो असली जड़ नफरत की फसल है, जिसे नेताओं और बुद्धिजीवियों ने लंबे समय से पाला-पोसा है..

Ghaziabad Surya Murder Case: लव जिहाद पर टीवी चैनलों में होने वाले डिबेट नफरत की फसल में खाद का काम करते हैं. एक लंबे समय से अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग-अलग पक्षों के लोग एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं. धर्म के नाम पर होने वाली बहसों का अंजाम आम जनता भुगत रही है. इसी साल दिल्ली के उत्तम नगर में होली के त्योहार के दिन तरुण की हत्या का लाल रंग अभी फीका भी नहीं हुआ था कि गाजियाबाद के सूर्या की बकरीद के दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

इन हत्याओं के पीछे विवाद कुछ भी रहा हो असली जड़ नफरत की फसल है, जिसे नेताओं और बुद्धिजीवियों ने लंबे समय से पाला-पोसा है. जब भी किसी एक पक्ष की बात आती है तो दूसरे पक्ष के लोग मानो बहरे हो जाते हैं. जैसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी के घर का चिराग बुझा दिया गया है या फिर नफरत का रंग गहराता जा रहा है.

वह सवाल जो जो सूर्या की मौत के बाद खड़ा हुआ

गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या मात्र एक आपराधिक घटना नहीं है. यह घटना बढ़ती अहिष्णुता, हिंसा, कानून के भय के क्षरण के साथ-साथ नफरत की गहरी खाई का प्रतीक बन गई है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्या की हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई लेकिन जिस तरह इस हत्य़ा के लिए त्योहार का दिन चुना गया उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बाद में हत्या के मुख्य आरोपी असद का पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया, अन्य अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं लेकिन इससे वह सवाल खत्म नहीं हो जाता जो सूर्या की मौत के बाद खड़ा हुआ है.

सवाल यह है कि मामूली विवाद या रंजिश किसी की हत्या में कैसे बदल जाती है ? सवाल यह भी है कि जब विवाद दो पक्षों के बीच होता है तब मामूली विवाद भी रक्तरंजित हो जाता है? सवाल यह भी है कि एक पक्ष के युवक जब घेरा बनाकर दूसरे पक्ष पर हमला करते हैं तो हमलावार पक्ष के बड़े-बुजुर्ग मामले को संभालने सामने क्यों नहीं आते? सवाल यह भी है कि युवाओं के भीतर बढ़ती इस आक्रामकता और नफरत का स्त्रोत क्या है?

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सवाल बहुत हैं, लेकिन इनके जवाब शून्य

यूं सवाल बहुत हैं और इनके जवाब शून्य. जब भी इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है तो राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ आक्रोश की लहर नजर आती है लेकिन दो-तीन दिन बीतने के बाद यह आक्रोश नई घटना के लिए बदल जाता है. पुरानी घटना भुला दी जाती है. बयानबाजी का सुर बदल जाता है. 2015 में अखलाख की लिंचिंग से लेकर सूर्या की हत्या तक कई बार सार्वजनिक रूप से आक्रोश व्यक्त किया गया लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है.

बयानबाजी से बेहतर है घटना की जड़ तक पहुंचना

हर बड़ी घटना के घट जाने के बाद हो रही बयानबाजी से बेहतर है घटना की जड़ तक पहुंचा जाए. यह देखा-समझा-जाना जाए कि अतीत में ऐसी क्या भूले हुई हैं जिनका लगातार दोहराव हो रहा है. जिसके कारण नफरत की खाईयां पटने की जगह और गहरी होती जा रही हैं. सूर्या, तरुण, असद अब कोई वापस लौट कर नहीं आने वाला है लेकिन इनकी मौतों से समाज सबक लेना जरुरी है. समाज के बड़े बुजुर्गों औऱ बुद्धिजीवियों के लिए यह सोचने-समझने का वक्त है. यदि अभी वक्त रहते हम संभल पाए तभी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे.

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