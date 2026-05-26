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दहेज-घरेलू हिंसाः बेटियों को ससुराल से वापस लाया जा सकता है, श्मशान से नहीं

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डीएनए स्पेशल

दहेज-घरेलू हिंसाः बेटियों को ससुराल से वापस लाया जा सकता है, श्मशान से नहीं

ट्वीशा-दीपिका वे हैं जिनके साथ हुआ अन्याय सामने आ गया लेकिन गांवों-शहरों के गली, चौराहे-मोहल्लों में रोज सोलह या उससे कहीं ज्यादा ट्वीशा-दीपिका मौत की नींद सुला दी जाती हैं और लिजलिजे हो चुके समाज में इसे सामान्य मान लिया गया है. हम आज भी शादीशुदा बेटी को मायके लाने से डरते हैं कि समाज क्या कहेगा.

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Shruti Agrawal

Updated : May 26, 2026, 08:55 PM IST

दहेज-घरेलू हिंसाः बेटियों को ससुराल से वापस लाया जा सकता है, श्मशान से नहीं

Dowry- And Domestic Violence Against Women (AI Image)

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Dowry- And Domestic Violence Against Women: अठारवीं सदी में विदाई के समय बेटियों के कान में कहा जाता था, “ ससुराल डोली में जा रही हो अब वहां से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए”. अफसोस इक्कीसवीं सदी में भी यह घिसी-पिटी वाहियात कहावत चरितार्थ हो रही है, भोपाल में ब्याही ट्वीशा हो या, ग्रेटर नोएडा की दीपिका या रोज मौत के घाट उतारे जाने वाली 16 नवविवाहिताएं. चौंकिए नहीं 2024 का NCRB की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में दहेज उत्पीड़न के कारण 5,737 महिलाओं की मौत हुई है. ट्वीशा-दीपिका वे हैं जिनके साथ हुआ अन्याय सामने आ गया लेकिन गांवों-शहरों के गली-चौराहे-मोहल्लों में रोज सोलह या उससे कहीं ज्यादा ट्वीशा-दीपिका मौत की नींद सुला दी जाती हैं और लिजलिजे हो चुके समाज में इसे सामान्य मान लिया गया है. हम आज भी शादीशुदा बेटी को मायके लाने से डरते हैं, कि समाज क्या कहेगा.

पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी कहती हैं- मृत बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी है. वहीं ट्वीशा केस की सुनवाई के समय भावुक होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं- तलाकशुदा बेटी, मरी हुई बेटी से अच्छी....लेकिन क्या हमारा समाज यह मानेगा, हम आप यह मानेगें-समझेंगे, जो तलाक को बदनुमा दाग और तलाकशुदा महिला को हिकारत की नजर से देखते हैं. 

पढ़ी-लिखी बेटियां भी घुट रही हैं दहेज और घरेलू हिंसा के बीच 

ट्वीशा शर्मा केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं उस समाज का आईना है जहां पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर आधुनिक दिखने वाली लड़कियां दहेज और घरेलू हिंसा के शिकंजे में घुटती और दम तोड़ती नजर आती हैं. अफसोस यह घुटन किसी से छिपी नहीं लेकिन चीखें समझौते में कहीं दबा दी जाती हैं. ट्वीशा के ही केस में देख लीजिए, पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर, आधुनिक ट्वीशा की चैट बताती है कि उसे किस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, बात-बात पर ताने और कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा था. ट्वीशा-दीपिका के परिजनों को पता था कि उनकी बच्ची के साथ लगातार दुर्वयव्हार हो रहा है लेकिन सब ठीक हो जाएगा, इस झूठी दिलासा ने हंसती-मुस्कुराती बच्ची की जान ले ली. यही दिलासा सबसे ज्यादा खतरनाक है. जिसके चंगुल से भारतीय परिवारों को निकलना ही होगा.  

यह भी पढ़ें: SSC GD Paper Cancel: एसएससी जीडी परीक्षा क्यों हुई रद्द? जानें किन जिलों में नहीं हुआ एग्जाम और आगे क्या होगा

बेटियों को ‘पराया धन’ मानने वाली सोच

हम भारतियों की सोशल कंडीशनिंग ही कुछ इस तरह है कि बच्चियों के जन्म के साथ ही सोना और दहेज का सामान इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो जाती है. वहीं लड़के के लिए कैरियर या व्यापार, जमीन-जायदाद के बारे में सोचा जाता है. लड़कियां तो पराया धन है जिसे दहेज देकर दूसरे घर विदा कर देना है. बात सिर्फ दहेज तक ही सीमित नहीं है, उन्हें बचपन से ही ससुराल में एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सहन करना सीखना ही होगा इस बात की घुट्टी पिलाई जाती है. जब तक यह सड़ी-गली सोच नहीं बदलेगी तब तक दहेज और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित लड़कियों की संख्या में कमी नहीं आएगी.

ससुराल से वापस ला सकते हैं, श्मशान से नहीं 

भारत में दहेज अधिनियम जुलाई 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है लेकिन समाज इस बुराई को अब तक ओढ़े हुए है. दहेज और घरेलू हिंसा के केस घर की चाहरदिवारों में दफन कर दिए जाते हैं. यहां यदि ट्वीशा का परिवार मुखर नहीं होता, सोशल मीडिया पर शादी के समय के उसके हंसते-चहकते-मुस्कुराते वीडियो वायरल नहीं होते तो इतना हंगामा ना होता. इस हंगामें में महज तमाशाबीन की तरह शामिल मत होइए, फैसला कर लीजिए लड़कियां पराया धन नहीं होती आप उन्हें ससुराल से वापस ला सकते हैं श्मशान से नहीं.   

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